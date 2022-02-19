ملعب “جابوما” سيكون في مصلحة المنتخب الوطني

عكس توقعات صامويل إيتو والكاميرونيين

عكس توقعات النجم الكاميروني السابق، صامويل إيتو والمنتخب الكاميروني، من الممكن جدا أن يكون اختيار ملعب “جابوما” بمدينة دوالا لاحتضان المباراة الفاصلة الأولى في مصلحة المنتخب الوطني الذي يملك فكرة جيدة عن أرضية الميدان وجميع الأجواء المحيطة بالمباراة.

وبالرغم من الضربة “البسيكولوجية” الصعبة التي تعرض لها زملاء القائد رياض محرز على ملعب “جابوما” بمدينة دوالا، جراء الأداء السيئ والمشاركة الكارثية في “الكان” بخروجهم من الدور الأول، وهي النقطة التي يحاول صامويل إيتو اللعب عليها للانقضاض على الجزائريين، إلا أن مخططاته قد تتبخّر مع رطوبة أجواء مدينة دوالا، التي ستشكل عاملا محفزا بالنسبة لكتيبة المدرب بلماضي، الذي سيلعب هو الآخر على هذا الجانب من أجل تحفيز لاعبيه على الثأر ما حدث لهم في هذا الملعب خلال كأس أمم إفريقيا.

إلى ذلك، ولعله العامل الأهم، سيتنقل المنتخب الوطني إلى الكاميرون شهر مارس القادم وهو يدرك جيدا للظروف التي تنتظره هناك، قبل وأثناء وبعد المباراة، في وقت أن لديه فكرة شاملة على معالم الملعب وأرضيته مهما كانت سيئة، باعتباره تدرب فيه ثلاثة حصص تدريبية على الأقل، ولعب فيه ثلاث مباريات.

وكان المنتخب المصري تجاوز حاجز ملعب “جابوما خلال “الكان”، بعدما تمكن على ذات الأرضية من حجز تأشيرة تأهله إلى الدور الربع نهائي على حساب منتخب كوت ديفوار، وهو مثال إيجابي وعامل إضافي لتحفيز العناصر الوطنية على تجاوز حاجز الملعب.