ملفات إبستين.. هكذا رد ترامب على اتهامات الاغتصاب والتحرش بالأطفال!

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتهامات وجهت إليه بشأن الاغتصاب والتحرش بالأطفال متعلقة بملفات المجرم الجنسي جيفري إبستين.

ونفى ترامب في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على قناة CBS كل التهم الجنسية المنسوبة إليه، حيث احتدم الحوار مع مضيفته الصحفية نورا أودونيل وتهجم عليها بألفاظ نابية طالبا منها إنهاء المقابلة.

وقال ترامب خلال الحوار: “أنا لست مغتصبا، ولست متحرشا بالأطفال. أنت تقرأين هذا الهراء عن شخص مريض. يربطون بي أشياء لا علاقة لي بها على الإطلاق. لقد تمت تبرئتي بصورة كاملة”.

وتصاعد الموقف حينما قرأت الصحفية، جزءا من بيان المتهم بمحاولة الاغتيال كال ألين، فسألته: “أتعتقد أنه كان يشير إليك؟”، ليرد ترامب بانفعال: “لا ينبغي لكِ أن تقرئي ذلك على برنامج 60 دقيقة. أنت عار. تفضلي، دعينا ننهي المقابلة”.

وجاءت المقابلة بعد يوم على محاولة اغتيال ترامب في مقر حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وعثر المحققون على “بيان” أو رسالة أرسلها ألين لعائلته قبل الهجوم بـ10 دقائق، أشار فيها بوضوح إلى نيته استهداف مسؤولي إدارة ترامب، ووصف نفسه بـ”المغتال الفيدرالي الودود”.

وتضمنت الرسالة مشاعر مناهضة لترامب، وانتقادات لسياسات الإدارة، كما أشار ترامب إلى أن البيان تضمن عبارات معادية للمسيحية.

وتربط وثائق قضائية وشهادات شهود بين ترامب وإبستين، فيما واجه ترامب دعاوى مدنية تتهمه بالاعتداء الجنسي على قاصرات، من بينها قضية إيفانكا زيولنيا التي أسقطت لاحقا، واتهامات أخرى ما زالت مثار جدل قانوني وإعلامي.

ورغم نفيه المتكرر، تبقى هذه الملفات جزءا من السيرة العامة التي يرفض ترامب أي ربط له بها، واصفا إياها بـ”الهراء” و”المطاردة السياسية”.