-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ملفات النقل والتشجير والاستثمار على طاولة رابحي

الشروق أونلاين
  • 20
  • 0
ملفات النقل والتشجير والاستثمار على طاولة رابحي
ولاية الجزائر
جانب من الاجتماع

أمر الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بتحسين مستوى الخدمات بمحطات النقل الحضري المسيرة من قبل مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر (EGCTU)، مؤكدًا ضرورة الصيانة الدورية والمستمرة للمحطات، وتوفير أعوان الحراسة، وضمان نظافة المحيط بما يتناسب وتطلعات المواطنين.

وجاءت تعليمات الوزير خلال ترؤسه مساء أمس الأربعاء اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، الذي خُصص لبحث عدد من الملفات الهامة، من بينها الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة ومناطق النشاطات المصغرة.

وفي إطار الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة المقررة يوم السبت 25 أكتوبر 2025، كشف رابحي أن العاصمة ستعرف غرس 12 ألف شجرة على مستوى مقطع خيرة، داعيًا إلى تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية، وتنظيم حملات التشجير عبر مختلف بلديات الولاية، على أن تتواصل إلى غاية 21 مارس 2026.

أما بخصوص مناطق النشاطات المصغرة، فقد شدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية لخلق مناطق جديدة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع روح المبادرة الفردية، مؤكدًا أن تطوير هذه الفضاءات يمثل ركيزة أساسية في سياسة الولاية لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

مقالات ذات صلة
الديوان المركزي لقمع الفساد… معركة مفتوحة ضد “مافيا” المال

الديوان المركزي لقمع الفساد… معركة مفتوحة ضد “مافيا” المال

محاكمة 25 متهمًا في فساد مجمع “إيميتال” يوم  3 نوفمبر المقبل

محاكمة 25 متهمًا في فساد مجمع “إيميتال” يوم  3 نوفمبر المقبل

1900 مليار لضمان تذاكر مخفضة لمسافري الجوية الجزائرية

1900 مليار لضمان تذاكر مخفضة لمسافري الجوية الجزائرية

نحو تعاون جزائري–إسباني أوسع للولوج إلى الأسواق الدولية

نحو تعاون جزائري–إسباني أوسع للولوج إلى الأسواق الدولية

الجزائر وبريطانيا تبحثان آفاق التعاون والتكامل في المنطقة

الجزائر وبريطانيا تبحثان آفاق التعاون والتكامل في المنطقة

وزير الداخلية الفرنسي الجديد يتقرب من الجزائر

وزير الداخلية الفرنسي الجديد يتقرب من الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد