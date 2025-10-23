ملفات النقل والتشجير والاستثمار على طاولة رابحي

أمر الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بتحسين مستوى الخدمات بمحطات النقل الحضري المسيرة من قبل مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر (EGCTU)، مؤكدًا ضرورة الصيانة الدورية والمستمرة للمحطات، وتوفير أعوان الحراسة، وضمان نظافة المحيط بما يتناسب وتطلعات المواطنين.

وجاءت تعليمات الوزير خلال ترؤسه مساء أمس الأربعاء اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، الذي خُصص لبحث عدد من الملفات الهامة، من بينها الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة ومناطق النشاطات المصغرة.

وفي إطار الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة المقررة يوم السبت 25 أكتوبر 2025، كشف رابحي أن العاصمة ستعرف غرس 12 ألف شجرة على مستوى مقطع خيرة، داعيًا إلى تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية، وتنظيم حملات التشجير عبر مختلف بلديات الولاية، على أن تتواصل إلى غاية 21 مارس 2026.

أما بخصوص مناطق النشاطات المصغرة، فقد شدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية لخلق مناطق جديدة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع روح المبادرة الفردية، مؤكدًا أن تطوير هذه الفضاءات يمثل ركيزة أساسية في سياسة الولاية لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل.