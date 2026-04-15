-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

ملف اليورانيوم الإيراني المخصب.. روسيا تكشف موقفها

الشروق أونلاين
  • 240
  • 0
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو ستتقبل أي قرار تتخذه إيران بشأن اليورانيوم المخصّب.

وكشف موقع “سبوتنيك” الروسي أن لافروف قال خلال مؤتمر صحفي في بكين: “سنقبل أي قرار يُرضي الجانب الإيراني، بشأن اليورانيوم المخصّب، في إطار حقوقها القانونية”.

وأكد لافروف استعداد روسيا والصين، لدعم أي شكل من أشكال الدعم الخارجي للمفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وقال لافروف للصحفيين عقب زيارته لبكين: “نحن على استعداد لدعم مختلف أشكال الدعم الخارجي لهذه المفاوضات، مع جمهورية الصين الشعبية”.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قد أعلن الاثنين الماضي، أن روسيا مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران في إطار اتفاق سلام مستقبلي مع الولايات المتحدة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد