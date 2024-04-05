ممثلا لرئيس الجمهورية: عطاف يحل بالعاصمة الرواندية كيغالي

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم، الجمعة 5 أفريل، بالعاصمة الرواندية كيغالي، للمشاركة بصفته ممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لمجازر الإبادة الجماعية التي شهدتها جمهورية رواندا الشقيقة عام 1994.

وحسب ما أفادت به وزارة الخارجية، فـ”تندرج مشاركة الجزائر في إحياء هذه المحطة الأليمة من تاريخ جمهورية رواندا في ظل ما يربطها بهذا البلد الشقيق من علاقات تاريخية مبنية على الأخوة والتضامن والتعاون، وهي العلاقات التي يحرص قائدا البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس بول كاغامي، على تعزيزها ومدّها بجميع مقومات النمو والتطور بما يستجيب لتطلعات الطرفين.”

إضافة إلى مشاركته في فعاليات هذا “الحدث الاستذكاري الهام الذي يعني الكثير بالنسبة لجمهورية رواندا والقارة الإفريقية والمجموعة الدولية برمتها”، من المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية، أحمد عطاف، مع السلطات العليا في رواندا ومع عدد من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، يشير البيان.