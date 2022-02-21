ممر الغاز الجنوبي وإستراتيجية الغاز الأذربيجانية

عقد الاجتماع الوزاري الثامن للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في باكو في 4 فبراير2022. يعدّ ممر الغاز الجنوبي أحد أكبر المشاريع في القرن الحادي والعشرين، ويتكون من أربعة أقسام- شاه دنيز المرحلة الثانية، وخط أنابيب جنوب القوقاز، وخطوط أنابيب الغاز TANAP وTAP. تستضيف أذربيجان دائما اجتماعات وزارية في إطار المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي الذي أنشئ بمبادرة من الرئيس إلهام علييف. هذا هو أحد العوامل المهمة التي تؤكد الدور الأساسي لبلدنا في المشروع.

على الرغم من أن اجتماع العام الماضي عُقد في شكل مؤتمر عبر الفيديو (عبر الانترنت) بسبب وباء كورونا، إلا أن هذه المرة مع الامتثال للشروط ذات الصلة، مفوضو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وتركيا وجورجيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا وألبانيا وكرواتيا والمجر ومونتينيغرو ورومانيا وصربيا ومقدونيا الشمالية، اجتمع في باكو عاصمة أذربيجان ممثلون رفيعو المستوى من مولدوفا والبوسنة والهرسك وأوكرانيا وتركمانستان.

يتزايد الطلبُ على مصادر الغاز الإضافية في العالم. في الوقت ذاته، تقوم أذربيجان بالكثير فيما يتعلق بسياسة “الطاقة الخضراء” الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة. بعد الانتهاء من مشروع ممر الغاز الجنوبي، تمكنت أذربيجان من زيادة الصادرات إلى الأسواق الدولية، بما في ذلك الأسواق الأوروبية. في العام الماضي، صدّرت أذربيجان 19 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي: 8.5 مليار متر مكعب إلى تركيا وحوالي 7 مليار متر مكعب إلى إيطاليا. تم تصدير الحجم المتبقي إلى الدول الأعضاء الأخرى في الفريق: جورجيا واليونان وبلغاريا. وستتسلم ألبانيا الغاز الأذربيجاني حالما تكمل شبكة توزيع الغاز.

طالما كانت أذربيجان موردًا موثوقًا لموارد الطاقة للأسواق الدولية. بدأت أذربيجان تصدير النفط في عام 2006.

احتياطيات الغاز المؤكدة في أذربيجان معروفة: 2.6 تريليون متر مكعب، أكبر حقل هو حقل شاه دنيز: تريليون متر مكعب. أذربيجان سيكون لديها المزيد من احتياطيات الغاز المؤكدة. شاه دنيز هو حقل الغاز الرئيسي في أذربيجان وهو الحقل الوحيد الذي ساهم حتى الآن في ممر الغاز الجنوبي. ومع ذلك، فإن العمل جار في مشاريع أخرى. نأمل أن يبدأ قريبًا إنتاج أحد أكبر حقول مكثفات الغاز، باسم “أبشيرون”.

قال الرئيس إلهام علييف إن لدينا برنامجا خاصا للأراضي المحررة. لقد أعدّت وزارة الطاقة لدينا، مع الشركات العالمية الرائدة، بالفعل تنبؤات مفاهيمية لمنطقة “الطاقة الخضراء” في منطقتي كاراباغ وزنغازور الشرقية في أذربيجان.

أكملت أذربيجان بالفعل تقييمًا دوليًا لإمكانيات المصادر المتجددة في كاراباغ وشرق زنغازور، والأرقام الأولية واعدة للغاية.

تبلغ إمكانات طاقة الرياح حوالي 7200 ميغاواط، تبلغ الإمكانات في الطاقة الشمسية أكثر من 2000 ميغاواط.

الشركة البريطانية للبترول “بي بيBP”، الشريك الاستراتيجي لأذربيجان في قطاع النفط والغاز، مهتمة بالعمل في الأراضي المحررة، وخاصة في منطقة جبرائيل في أذربيجان. نحن نجري محادثات بالفعل مع شركة BP لبناء مصدر طاقة متجددة بقدرة تزيد عن 200 ميغاوات.

بالإضافة إلى كونها جزءًا من إستراتيجيتنا المحلية لتطوير “الطاقة الخضراء” في أذربيجان، يمكن أن تكون مصدرًا إضافيًا لعائدات التصدير.

أذربيجان لديها أيضا برنامجٌ خاص لتقييم بحر قزوين. تُظهر الأرقام الأولية أن الإمكانات الفنية لبحر قزوين تزيد عن 150 ألف ميغاواط. لقد تلقينا بالفعل بعض المقترحات الأولية من شركات الطاقة العالمية الرائدة لتطوير هذه الإمكانات. أثبتت أذربيجان نفسها كمصدِّر موثوق للطاقة لسنوات عديدة.

ليست هناك حاجة لإثبات أهمية أمن الطاقة وتنويع الطاقة. أذربيجان دولة لديها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز وإمكانات الطاقة المتجددة. تتجاوز سياسة الطاقة المشتركة لأذربيجان تنويع الطاقة وأمنها. لأنه يخلق روابط جديدة بين البلدان ويساعد على تطوير العلاقات، فإنه يساعد على زيادة مستوى الثقة المتبادلة بين جميع البلدان المشاركة في هذه العملية.

تم اكتشاف حقل شاه دنيز، أحد أغنى حقول الغاز في العالم، من قبل الجيولوجيين الأذربيجانيين في منتصف القرن الماض ، ولكن تم إيقافه بسبب نقص التقنيات المناسِبة، ولم يتم تحديد إمكانات الحقل.

اكتشف تحالف (كونسورتيوم Consortium) شكّلته شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار) مع شركات النفط العالمية في عام 1996 أن الحقل غنيٌّ بالغاز، وكانت النتيجة أكبر من المتوقع. ومن المتوقع أن يحتوي الحقل على 1.2 تريليون متر مكعب من الغاز. يعتبر أحد حقول الغاز العملاقة القليلة في العالم.

أكد اكتشاف حقلي “أوميدوأبشيرون” في السنوات التالية أن أذربيجان لديها احتياطيات كبيرة من الغاز. وهكذا فُتحت صفحة جديدة في تاريخ الموارد الطبيعية لأذربيجان.

في عام 2011، وقعت أذربيجان والمفوضية الأوروبية إعلانًا مشتركًا بشأن مشروع ممر الغاز الجنوبي، والذي كان المرحلة الأولى من المشروع.

وقع أعضاء الكونسورتيوم على قرار تاريخي آخر في 17 ديسمبر 2013 في مدينة باكو لتطوير المرحلة الثانية من حقل شاه دنيز. وأقيم حفل التوقيع في مركز “حيدر علييف” بمشاركة مسؤولين من دول مختلفة. وبحسب الاتفاقية، سيجتذب المشروع 28 مليار دولار.

أصبحت فكرة ممر الغاز الجنوبي حقيقة بفضل إرادة وقيادة أذربيجان.

وقّع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إنشاء لجنة الدولة لحماية مصالح أذربيجان وتقديم دعم الدولة للمشاركين في المشروع ضمن مشروع ممر الغاز الجنوبيفي: 29 أكتوبر 2013.

في 20 سبتمبر 2014، في الذكرى العشرين لعقد القرن، أقيم حفلٌ وضع حجر الأساس لمشروع ممر الغاز الجنوبي في محطة سانغاتشال الأذربيجانية(Sangachal) بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء شركات دولية من دول جنوب شرق أوروبا.

أصبحت أذربيجان البادئة والمساهِمة والمضيفة لمشروع ممر الغاز الجنوبي المهمّ استراتيجيًا. انضمّت تركيا وجورجيا إلى المبادرة أولاً، تليهما إيطاليا واليونان وبلغاريا وألبانيا. حاليًا، يشمل الشركاء الجدد والمحتملين البوسنة والهرسك وكرواتيا ومونتينيغرو.

تبلغ احتياطيات أذربيجان المؤكَّدة من الغاز 2.6 تريليون متر مكعب. تبلغ الاحتياطيات المتوقعة حوالي 3 تريليون متر مكعب. تبلغ إمكانات حقل أوميد وحده أكثر من 200 مليار متر مكعب. سيسمح هذا بالاعتراف بأذربيجان كمورد موثوق به لموارد الهيدروكربونات على مدى المائة عام القادمة.

تقوم أذربيجان بالفعل بتصدير غازها إلى الدول المجاورة، وتم إنشاء خطوط أنابيب جديدة للتصدير إلى السوق الأوروبية:

– بدأ تشغيل خط أنابيب الغاز باكو (أذربيجان)- تبيليسي (جورجيا)- أرضروم (تركيا) (خط أنابيب غاز جنوب القوقاز) في عام 2007 وبدأ تصدير الغاز المنتَج في المرحلة الأولى من حقل شاه دنيز الأذربيجانية إلى جورجيا وتركيا واليونان.

– في عام 2012، بمبادرة من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية تركيا (رئيس جمهورية تركيا حاليا) رجب طيب أردوغان، تم التوقيع على مشروع TANAP (خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول) بين أذربيجان وتركيا في اسطنبول.

– اختار تحالف كونسورتيوم حقل “شاه دنيز” مشروع TAP (خط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي) في عام 2013، الذي يربط الحدود التركية مع جنوب إيطاليا، لتوصيل الغاز الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية عبر خط أنابيب TANAP، ويوشك العمل في خط الأنابيب على الانتهاء.

وتتيح هذه المشاريع تنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي يربط حقل شاه دنيز بجنوب إيطاليا.

يعدّ خط أنابيب TANAP، وهو جزء مهم من ممر الغاز الجنوبي، الذي تم افتتاحه رسميًا في محطة سانغاتشال الأذربيجانية (Sangachal) في 29 مايو 2018، مشروع بنية تحتية لا يقدَّر بثمن لمعالجة قضايا أمن الطاقة.

بعد الانتهاء من توسعة خط أنابيب جنوب القوقاز، أحد العناصر الرئيسية لمشروع ممر الغاز الجنوبي، بدأ نقل الغاز التجاري إلى تركيا تحت حقل شاه دنيز 2 في 30 جوان 2018.

أقيمت مراسم احتفالية في مدينة إسكي شهير التركية بمناسبة بدء تشغيل خط أنابيب الغاز TANAP العابر للأناضول، في 12 جوان 2018.

تم الافتتاح الرسمي للجزء الأوروبي من خط أنابيب الغاز TANAP في مستوطنة إبسالا في محافظة أدرنة التركية، وتم الانتهاء من بنائه، في 30 نوفمبر 2019.

منذ عام 2015، عُقدت اجتماعاتٌ وزارية سنويًا داخل المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي.

تم الانتهاء من مشروع TAP في عام 2020. وبالتالي، سيتم تسليم احتياطيات الغاز الغنية لأذربيجان إلى الأسواق التركية والأوروبية بطريقة قصيرة وآمنة وفي شكل متنوع.

تبلغ احتياطيات أذربيجان المؤكَّدة من الغاز 2.6 تريليون متر مكعب. تبلغ الاحتياطيات المتوقعة حوالي 3 تريليون متر مكعب. تبلغ إمكانات حقل أوميد وحده أكثر من 200 مليار متر مكعب. سيسمح هذا بالاعتراف بأذربيجان كمورد موثوق به لموارد الهيدروكربونات على مدى المائة عام القادمة.