منافس “الخضر” يُلغي المونديال من أهدافه

حذف اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم من جدول الأهداف، تأهل منتخب الأكابر لِمنافسة كأس العالم 2026.

ويُواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره الغيني خارج القواعد في الـ 8 من سبتمبر المقبل، ضمن إطار الجولة الثامنة من تصفيات كأس العام 2026.

وخلال تنظيم حفل رمزي قدّم خلاله المدرب الجديد باولو دوارتي، قال اتحاد الكرة الغيني إن التقني البرتغالي سيدرب منتخب الأكابر حتى سنة 2027.

وأضاف في أحدث بيان له، إن الهدف المسطّر هو بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستُجرى بِكينيا وتنزانيا وأوغندا (تنظيم مشترك) عام 2027، مع وجوب الوصول إلى محطة نصف النهائي. علما أن هذا الفريق سيغيب عن نسخة “الكان” في ديسمبر المقبل بِبلاد مراكش.

وبدا جليا أن مسؤولي اتحاد الكرة لِغينيا كوناكري، اقتنعوا بِعدم تأهّل منتخب بلادهم لِنهائيات كأس العالم 2026، رغم بقاء أربع جولات في سباق التصفيات، كما تبرز وضعيته في جدول الترتيب المدرج أدناه.