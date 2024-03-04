مناقصة جديدة لإنجاز 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية

الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" يكشف:

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد لعجال، الاثنين، عن التحضير لإطلاق مناقصة وطنية ودولية، في غضون السنتين المقبلتين، لإنجاز 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية، بعدما تم سابقا إنجاز ما مجموعه 3 آلاف على مرحلتين.

وأكد لعجال، لدى زيارته لولاية معسكر، أن مجمع “سونلغاز” سيطلق ما بين 2025 و2026 مناقصة وطنية ودولية لإنجاز آلاف ميغاواط من هذه الطاقة.

وفي سياق آخر، دعا مسؤول الشركة المواطنين وأصحاب السيارات إلى التوجه نحو اقتناء المركبات الكهربائية، مذكّرا أن الدولة وضعت الكثير من أعمدة الشحن الكهربائي الخاصة.

وأكد لعجال قيام مصالحه، لحد الآن، بربط أكثر من 54 ألف مستثمرة فلاحية و38 منطقة صناعية من أصل 49 وكذا 68 منطقة نشاطات من أصل 116 مبرمجة للربط بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تسهيل عمل الفلاحين وتمكينهم من وسائل العمل للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ودعا لعجال السلطات المحلية وكذا الفلاحين والصناعيين إلى الإسراع في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية، في ظل تواجد جميع الإمكانات وتوفير ظروف العمل وتذليل العقبات تنفيذا لسياسة الدولة وهي مكاسب وجب استغلالها لتسجيل إحداث اقتصادي البلاد في حاجة إليه، على حد تعبيره.

وبخصوص قرار السلطات العليا القاضي بوضع كواشف للتنبؤ بتسرب الغاز، أكد الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، أنه تم لحد الآن تثبيت 41 ألف كاشف في بيوت المواطنين منذ انطلاق العملية وهي متواصلة إلى غاية الانتهاء منها قبل انقضاء السنة الجارية، في مسعى لإنهاء حالات الوفيات اختناقا بالغاز.