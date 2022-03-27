منحة البطالة: 3 أسباب وراء أغلب الملفات المرفوضة

كشف محمد الشريف بوضياف مدير الادماج والتشغيل بوزارة العمل، الأحد، إن هناك 3 أسباب رئيسة وراء أغلب الملفات التي تم اسقاطها من الاستفادة من منحة البطالة، تخص وجود دخل للمعنيين وعدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وكذا وجود دخل بالنسبة لأحد الزوجين .

وقال بوضياف في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الاذاعية الأولى، إن الملفات التي تم اسقاطها من قائمة المستفيدين من منحة البطالة في دفعتها الأولى، كانت بسبب عدم استفياء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الخاص بمنحة البطالة، التي سيشرع في صبها الاثنين 28 مارس.

وحسب نفس المسؤول، فأغلب الملفات المرفوضة، لم تستوف 3 شروط أساسية، أولها عدم استيفاء شرط عدم وجود أي دخل للمستفيد.

والسبب الثاني، حسب نفس المتحدث، عدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطني، وأن هذا الصنف من طالبي المنحة، لديهم فرص أخرى للاستفادة مستقبلا، باعادة تقديم طلباتهم بعد استيفاء هذا الشرط.

أما السبب الثالث، وفق بوضياف، فيتعلق بالأزواج، أين تم إسقاط ملفات بعضهم بسبب وجود دخل للعائلة من أحد الزوجين.

وكشف محمد شرف الدين بوضياف، أنه “سيتم الشروع رسميا بداية من يوم الاثنين 28 مارس الجاري، في صب منحة البطالة المقدرة بـ 13 ألف دج لأزيد من 500 ألف بطال”.

وقال بوضياف إن “هذه المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستصون كرامة طالبي الشغل، إلى حين إدماجهم بصفة نهائية في مناصب عمل تتوافق مع مؤهلاتهم”. موضحا أن “42 بالمائة من المسجلين ليس لديهم مؤهل، في حين أن 36 بالمائة من المسجلين أيضا جامعيون و20 بالمائة خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني”.

كما أشار المتحدث أن “المنصة الرقمية “منحة” التي تم إطلاقها في 25 فيفري الماضي، تم تبسيطها وتطويرها من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل، بإشراف إطارات الوزارة ومديرية العصرنة بالوزارة، من أجل تسهيل عملية التسجيل لطالبي المنحة”. مشيرا أيضا أن “هذه المنصة الرقمية سمحت بتشريح واقع البطالة في الجزائر”.

في سياق متصل، كشف بوضياف أنه “لحد الساعة تم تسجيل أزيد من مليون و80 ألف طلب لمنحة البطالة في المنصة الرقمية مع تحديد موعد لأكثر من مليون معني لإيداع ملفاتهم”.

هذه شروط الاستفادة من منحة البطالة

ونهاية فيفري 2022، حدد مرسوم تنفيذي، كيفيات الحصول على منحة البطالة، ومبلغ المتعلق بهذه المنحة وكذا الالتزامات التي تتوجب على المستفيدين منها.

وأمضى المرسوم التنفيذي المحدد للمنحة وكيفية الاستفادة منها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تحت رقم 22-70 صدر في العدد 11 للجريدة الرسمية.

ووفقا لذات المرسوم فإنه يجب على طالب منحة البطالة أن تتوفر فيه 9 شروط :

1-أن يكون من جنسية جزائرية

2-أن يكون مقيم بالجزائر

3-أن يبلغ سنه ما بين 19 و 40 سنة

4-أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل

5-ألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته

6-أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية

7-ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني.

8-ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية

9-ألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته.