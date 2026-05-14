منح ومعاشات التقاعد.. نظام جديد لتجديد الملفات دون شهادة الحياة

أعلنت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، الخميس، عن إلغاء إلزامية تقديم شهادة الحياة الخاصة بالمستفيدين من منح ومعاشات التقاعد، واستبدالها بتطبيقة التعرف على ملامح الوجه (R-Face)، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار عصرنة وتبسيط إجراءات تجديد ملفات التقاعد.

وحسب بيان للصندوق فإن هذا القرار يأتي ضمن مسار تحديث الخدمة العمومية، حيث يهدف إلى ضمان استمرارية صرف المعاشات والمنح في ظروف أفضل، مع تقليص التنقلات والإجراءات الورقية، واعتماد حلول رقمية حديثة للتحقق من هوية المستفيدين بطريقة آمنة ودقيقة.

وبحسب النظام الجديد، يتم التجديد الدوري لملفات التقاعد بصفة رقمية مرة واحدة سنوياً، وفق شهر ميلاد كل مستفيد، وذلك عبر التحقق من بقائه على قيد الحياة باستخدام تقنية التعرف على ملامح الوجه (R-Face).

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستفيد أولاً إنشاء حساب في “فضاء المتقاعد” عبر الموقع الإلكتروني www.cnr.dz أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول “تقاعدي” المتوفر على متجر Google Play، ثم الولوج إلى خدمة R-Face المخصصة للتعرف على ملامح الوجه والتحقق من الهوية عن بُعد.

ويقوم المستفيد بعد ذلك بالتقاط صورة شخصية (Selfie) مباشرة عبر التطبيق، وفق التعليمات الظاهرة على الشاشة، ليتم التحقق آلياً من الهوية وإتمام عملية التجديد بشكل رقمي وآمن ودون الحاجة إلى التنقل.

ويهدف هذا النظام إلى عصرنة آليات تسيير ملفات التقاعد، من خلال تحسين جودة الخدمة العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التنقلات غير الضرورية، إضافة إلى تعزيز دقة وموثوقية البيانات الخاصة بالمستفيدين.