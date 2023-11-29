منصة إلكترونية لتذاكر الإطعام الجامعي

تتيح للطالب التعبئة الرقمية لرصيده الخاص

تم وضع حيز الخدمة منصة حافظة التذاكر الإلكترونية الخاصة بالإطعام الجامعي على المستوى المطاعم الجامعية المركزية، بغية تحسين خدمات الإطعام وترشيد النفقات لبلوغ مسعى حوكمة الخدمات الجامعية.

وخلال إشرافه على إطلاق هذه الخدمة على مستوى المطعم المركزي بكلية علوم الإعلام والاتصال، أوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي، أن هذه الحافظة الإلكترونية تتيح للطالب التعبئة الرقمية لرصيده الخاص بثمن خدمة الإطعام وتفادي طابور شراء التذكرة الورقية، حيث يستفيد من خدمة الإطعام بمجرد تمرير بطاقته الذكية عبر الجهاز المخصّص لذلك والمتواجد بمدخل المطاعم المركزية.

كما تسمح هذه العملية، التي تندرج في إطار مواصلة مسعى عصرنة القطاع وتجسيد حوكمته، في إطار “تحسين الحياة الطلابية والرفع من جودة خدمة الإطعام وكذا ترشيد النفقات والتحكم في صيرورة العملية بشكل مضبوط”.

وبالمناسبة، ذكر نفس المتحدث، بأن استخدام هذه الحافظة الإلكترونية، “جاء لتعزيز الأنظمة المتطورة المستعملة بالمطاعم المدمجة على مستوى الإقامات الجامعية والمزوّدة بتكنولوجيا ماسح الوجه والبصمة البيومترية”.

من جانبهم، استحسن الطلبة إطلاق هذه الخدمة التي من شأنها “الرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم على مستوى المطاعم الجامعية، وتقليص الفترة المخصصة لتناول الوجبات والتفرغ أكثر للدراسة”.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أطلقت الثلاثاء، إلى جانب حافظة التذكرة الإلكترونية الخاصة بالإطعام الجامعي، منصة “حافلتي” في نسختها الجديدة، ومنصة “البحث”، لتضاف إلى المنصات الـ47 التي تم إطلاقها خلال الموسم الجامعي الماضي.