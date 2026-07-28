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رياضة
مقابل ثلاثة ملايين يورو

منصف بقرار يلتحق بالأهلي المصري لمدة ثلاثة مواسم

ع. ع
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منصف بقرار يلتحق بالأهلي المصري لمدة ثلاثة مواسم

انضم المهاجم الدولي الجزائري، منصف بقرار، رسميا، إلى صفوف نادي الأهلي المصري لمدة ثلاثة مواسم، قادما من دينامو زغرب الكرواتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما كشفت عنه الصحافة المحلية أول أمس الاثنين.

وكشفت صحيفة “المصري اليوم” أن الصفقة كلفت خزينة النادي المصري 3 ملايين أورو، إضافة إلى 500 ألف أورو إضافية كحوافز ومكافآت، فيما سيتقاضى اللاعب راتبا سنويا قدره 900 ألف دولار في الموسم الأول، و950 ألف دولار في الموسم الثاني، قبل أن يرتفع إلى 1.1 مليون دولار في الموسم الثالث.

ومن المنتظر أن يصل بقرار إلى القاهرة صبيحة أمس الثلاثاء، للخضوع للفحص الطبي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم الأربعاء.

وينشط بقرار، صاحب الـ25 عاما، في منصب قلب هجوم ولاعب جناح، حيث شارك الموسم الماضي في 42 مباراة مع دينامو زغرب في مختلف المنافسات، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وتعد صفقة منصف بقرار الرابعة لنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع المهاجم سفيان بن جديدة، إلى جانب ثنائي نادي إنبي أقطاي عبد الله وعلي محمود.

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