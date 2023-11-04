منظمة التحرير الفلسطينية و5 دول عربية في اجتماع مع واشنطن

احتضنت العاصمة الأردنية عمان يوم السبت، اجتماعا على المستوى الوزاري لممثلي كل من الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة.

وبحث الاجتماع الذي دعت له الأردن، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد طالب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ خلال الاجتماع، بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.

وشدّد الشيخ على “ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على العزل في قطاع غزة”.

كما أكد “ضرورة فتح ممرات انسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن”. معتبرا أن “استهداف المستشفيات والمدارس، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها”.

كما ندّد المتحدث بـ”إرهاب المستوطنين، واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية”. مجدّدا “رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين”.