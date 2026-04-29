منظمة الصحة العالمية تُثمن نجاح الجزائر في مكافحة هذا الداء

استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، مساء الثلاثاء، ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، فانويل هابيمانا، الذي أشاد بتمكن البلاد من القضاء على داء الرمد الحبيبي، معتبرًا ذلك إنجازا صحيا يعكس فعالية المنظومة الوطنية.

وفي مستهل اللقاء، أكد فانويل هابيمانا أن الجزائر تتوفر على قدرات معتبرة وكفاءات مؤهلة تمكّنها من مواصلة جهودها في مكافحة والقضاء على العديد من الأمراض، لا سيما انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

كما شكل اللقاء فرصة لممثل منظمة الصحة العالمية للتأكيد على أهمية مشاركة الجزائر في أشغال الدورة التاسعة والسبعين (79) لجمعية الصحة العالمية، المرتقب انعقادها خلال شهر ماي 2026، فضلاً عن مشاركتها في أشغال اللجنة الإقليمية لإفريقيا، المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 أوت 2026 بأديس أبابا.

وفي السياق ذاته، قدّم ممثل المنظمة عرضًا حول آليات عمل المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للصحة، مبرزًا دوره المحوري في رسم التوجهات العامة للسياسات الصحية العالمية وتعزيز التنسيق الدولي في مجال الصحة العمومية.

من جهته، نوّه الوزير بالدور الريادي الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في مرافقة ودعم الأنظمة الصحية عبر العالم، معربًا عن تقديره لجودة التعاون القائم مع الجزائر، ومثمّنًا الدعم التقني والخبرة التي توفرها المنظمة في مجالات الوقاية، والتكفل الصحي، وتعزيز قدرات النظام الصحي الوطني.

كما أكد حرص الجزائر على مواصلة العمل المشترك مع المنظمة، لا سيما في ما يتعلق بتطوير البرامج الوقائية، وتحسين مؤشرات الصحة العمومية، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وفي هذا الإطار، تطرّق الطرفان إلى اهمية بلوغ مستوى النضج الثالث (ML3) في مجال الأدوية و اللقاحات، باعتباره مؤشرًا دوليًا يعكس مدى نجاعة وموثوقية النظام الوطني للرقابة الدوائية.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مقالات ذات صلة
وزير الصحة: الاستثمار في صحة العمال رهان استراتيجي

وزير الصحة: الاستثمار في صحة العمال رهان استراتيجي

هذه الخلفيات الاستراتيجية لموقف الجزائر تجاه أحداث مالي

هذه الخلفيات الاستراتيجية لموقف الجزائر تجاه أحداث مالي

الوزير برّاقي في قلب فضيحة جديدة بـ600 مليار!

الوزير برّاقي في قلب فضيحة جديدة بـ600 مليار!

التصلب اللويحي يفتك بالشباب وأطباء يدعون إلى الكشف المبكر

التصلب اللويحي يفتك بالشباب وأطباء يدعون إلى الكشف المبكر

قضية تحويل الملايير من ثروة طحكوت أمام القضاء في 18 ماي

قضية تحويل الملايير من ثروة طحكوت أمام القضاء في 18 ماي

الوزير الأول يُدشن مشروع إنتاج مكونات ولواحق السيارات بتيسمسيلت

الوزير الأول يُدشن مشروع إنتاج مكونات ولواحق السيارات بتيسمسيلت

