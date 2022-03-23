منظمة الفرانكوفونية: هذا هو عدد الجزائريين المتحدثين بالفرنسية

كشف تقرير للمنظمة الدولية للفرانكفونية لعام 2022، أن حوالي 15 مليون جزائري يتحدثون لغة موليير ويقترب منهم المغاربة بأزيد من 13 مليون والتونسيون بـ 6.3 مليون متحدث.

وأوضح التقرير المعد من طرف مرصد اللغة الفرنسية التابع للمنظمة أن نسبة 84 بالمائة من الفئة التي يتعدى سنها 15 سنة في الجزائر يتحثدون اللغة الفرنسية وأن 68 بالمائة منهم يدرسونها ويتحدثون بها.

وقال التقرير المنشور بمناسبة اليوم الدولي للغة الفرنسية أن لغة موليير تحتل المرتبة الخامسة بين اللغات الأكثر استخدامًا في العالم.

كما كشف التقرير أن جمهورية الكونغو لديها أكبر عدد من المواطنين المتحدثين باللغة الفرنسية في إفريقيا، وفقًا للأرقام التي تم الكشف عنها والتي تشمل 112 دولة ومنطقة حول العالم.

وتم إعداد التقرير حسب المرصد من أجل اكتشاف استخدام اللغة الفرنسية في عبر جمع وتحليل البيانات لمعرفة وضعية اللغة في العالم ودورها في قطاعات مهمة أخرى مثل الاقتصاد والثقافة والرقمية.

وكشف التقرير أن 93 مليون تلميذ وطالب يستخدمون الفرنسية كلغة للتعليم. و 51 مليون شخص يتعلمون الفرنسية. كما اوضح أن اللغة الفرنسية تحتل المرتبة الرابعة على الإنترنت وفقًا لعدد مستخدميها.