منظّمات دولية : قطع الأنترنت على غزّة قد يؤدي لفضائع واسعة ضدّ المدنيّين

قالت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" أن قطع الإنترنت على غزة جراء القصف المكثف الذي قام به الإحتلال أمس "قد يؤدي لفضائع واسعة ضد المدنيين".

قالت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” أن قطع الإنترنت الذي تعرضت له غزّة جراء القصف المكثّف الذي قامت به قوات الإحتلال أمس الجمعة على القطاع قد يؤدي لفضائع واسعة ضد المدنيين.

“الانقطاع شبه الكامل للاتصالات في غزّة يقطع 2.2 مليون شخص عن العالم ويمنع الناس داخل غزّة من التواصل مع أحبتهم والحصول على خدمات منقذة للحياة وخدمات أساسية أخرى. هذا التعتيم على المعلومات قد يوفر غطاءً لفظائع جماعية ويساهم في الإفلات من العقاب على الانتهاكات الحقوقية.” هكذا علّقت ديبورا براون، باحثة أولى في التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش.

منظّمة العفو الدولية من جهتها قالت وفي منشور لها على منصة “إكس”، تويتر سابقا “يتعرض المدنيون في غزّة لخطر غير مسبوق: قطعت إسرائيل كافة سبلهم للاتصال، بينما تكثّف القصف وتوسّع هجماتها البرية.”

🚨يتعرض المدنيون في غزّة لخطر غير مسبوق: قطعت إسرائيل كافة سبلهم للاتصال، بينما تكثّف القصف وتوسّع هجماتها البرية.👇 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 27, 2023

المنظمة قالت أنها فقدت الإتصال بزملائها في غزة، كما أشارت أن منظمات حقوق الإنسان تواجه “عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات بسبب كثافة الهجمات الإسرائيلية وقطع الاتصالات.”

منظمة العفو الدولية قالت أنه “يجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسبّبت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل.”

كما أضافت أنه “يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، على الأقل لتتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين الذين يتزايد عددهم بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي للقصف الجوي والبري على غزّة.”

الأمس الجمعة، الهلال الأحمر الفلسطيني كان قد أعلن عن انقطاع الإتصال بينه وبن غرفة العمليات بقطاع غزة وعن كافة طواقمه العاملة هناك بشكل كامل، ما جعله يطالب “المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العزل والطواقم والمقرات الطبية”.