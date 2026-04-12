 من إيطاليا إلى الجزائر… إحياء قصة علي بتشين الأسطوريّة

إضافة إلى علي بتشين، وهي الرواية التي تمت ترجمتها إلى العربية والفرنسية، تتضمن روايات نيكولاي، شخصيات تاريخية مرتبطة بتاريخ كل من الجزائر وإيطاليا، مثل يوغرطة. حيث نشر الكاتب في أواخر 2023 رواية بالإيطالية تحت عنوان “يوغرطة: الليلة الأخيرة في مامرتين”.

“خلال رحلاتي المتكررة إلى الجزائر، وُلد اهتمامي بتاريخ العلاقات بين إيطاليا والجزائر. هذه العلاقات عمرها آلاف السنين”، يقول لنا ريكاردو نيكولاي.

ليتبع: “تعود الروايات المكتوبة إلى عهد روما ونوميديا، حيث كان حكامهما – ماسينيسا في المقام الأول – يُعتبرون حلفاء مخلصين للمدينة. في أثناء قراءتي للنصوص التاريخية، علمت أن أحد أحفاد ماسينيسا، الملك يوغرطة، الذي كان في البداية صديقًا ثم عدوًا لدودًا للقنصل ماريو، هُزم في حرب استمرت سبع سنوات، واقتيد إلى روما كعدو للدولة، وقُيّد في الشوارع ليُعرض على الناس ويتلقى الإذلال المحفوظ تقليديًا للمتمردين. سُجن في سجن مامرتين على تلة الكابيتولين، وقُطعت إحدى أذنيه، وتُرك ليموت جوعًا وحرمانًا في جانفي 104 قبل الميلاد. زرت السجن عدة مرات، وهو كهف شديد البرودة تحت الأرض، بلا ضوء ولا هواء”.

ويضيف الكاتب: “خلعت ملابسي وحاولت أن أشعر بالعجز الشديد الذي ربما شعر به الملك. كان الشعور الذي دفعني للاهتمام بحياة علي بيتشين ويوغرطة هو التعاطف مع معاناتهم؛ وكان الألم الذي أحدثته مصائبهم هو الدافع وراء انخراطي العاطفي.”

على عكس القرون الماضية، كالقرن السادس عشر مثلاً، حيث كانت التجارة بين شعوب شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط أكثر ازدهاراً في الماضي، اليوم وبالرغم من التطور في وسائل النقل والاتصال، إلا أن هذه التجارة، وهذا التواصل بين شعوب الضفتين عرف تراجعا.

“كانت السفن تصل يوميًا محملة بالبشر. في عام 1600، من أصل 100 ألف نسمة، كان هناك 20 ألفًا من العبيد من جميع الجنسيات، وخاصة الإيطاليين. في مدينة الجزائر متعددة الأعراق في تلك الفترة، وُلدت لغة – لغة مُبسطة، كما يصفها اللغويون – لغة لا يتحدث بها أي متحدث أصلي، نشأت من الحاجة إلى التواصل بين العبيد والتجار والمسافرين والجغرافيين والسلاطين والقناصل والكهنة العديدين الذين غادروا أوروبا المتوسطية محملين بالأموال للإشراف على فداء العبيد المسيحيين. كانت الجزائر مدينة ساحرة، أشاد بها المسافرون.” يقول نيكولاي.

ليضيف: “كانت الجزائر حلمًا؛ مكانًا يتعايش فيه رجال من أصول وخلفيات اجتماعية مختلفة. كانت الجزائر مملكةً حكمها نحو عشرين حاكمًا إيطاليًا لثلاثة قرون تقريبًا: بالإضافة إلى عليّ، يمكننا أن نذكر حسن آغا، وحسن فينيزيانو، وأولوش علي، وحسن كاتانيا، وميزومورتو.”

وفي جوابه عن سؤال “الشروق” هل يمكن للأدب أن يساهم، ولو بشكل متواضع، في إحياء بعض من هذا الرابط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، قال الكاتب الإيطالي ريكاردو نيكولاي: “نعم، إنّ الأدب يُقرّب بين الشعوب ويهيّئها لأفضل المقاصد. لكن ليس الأدب وحده. فمشروع “علي بيتشين”، إلى جانب الكتب الأربعة التي كرّستها لعلي، كان عملاً أشرك قطاعات أخرى من العالم الفني. ففي عام 2017، أُنجز عمل مسرحي في مدينة ماسا على يد المخرج ألبرتو نيكولاي، كما عُرض العمل مرتين في الجزائر العاصمة، عامي 2018 و2022. تم إنجاز تمثال من الرخام في مدينة ماسا بفضل التعاون مع مدرسة الرخام وورشة للنحت. وقد أُهدي التمثال إلى مدينة الجزائر، ووُضع في حديقة التجارب بالحامة، ودُشّن في جوان 2023.”

ليضيف: “الثقافة تُقرّب بين الشعوب وتعزّز الدبلوماسية. ويكفي أن نذكر أنّه بين عامي 2017 و2022 قام ثلاثة سفراء للجزائر في إيطاليا بزيارة رسمية إلى مدينة ماسا: سعادة عبد الحميد سنوسي بركسي، وسعادة أحمدي بوتاش، وسعادة عبد الكريم طواهرية. الثقافة تتداخل مع السياسة: نعم، إذا علمنا أنّني دُعيت من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى مأدبة غداء رسمية في قصر كويرينالي بروما في ماي 2022، وذلك على شرف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال زيارته الرسمية إلى إيطاليا. عندما شرعتُ في الرحلة داخل عالم علي بيتشين، حاولتُ أن أجد سُبلاً لنشر قصته إلى أوسع جمهور ممكن: كتبتُ رواية للكبار تُرجمت إلى الفرنسية، وحكاية خيالية تُرجمت إلى الفرنسية والعربية، وقد نُشرت للتو في إيطاليا وستُترجم قريبًا إلى الفرنسية والعربية، ومسرحية عُرضت في إيطاليا والجزائر بمشاركة طاقم تمثيل جزائري، وتمثالًا من رخام كارارا أُنجز في ماسا وأُهدي إلى الجزائر. لقد أُنجز الكثير لإحياء ذكرى علي بيتشين. وما ينقص هو الفيلم.”