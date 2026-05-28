“من الأضحية إلى المصنع”.. حملة وطنية لتثمين الجلود ودعم الصناعة

انطلقت، مساء الأربعاء، حملة وطنية لجمع جلود الأضاحي، بهدف تثمين الموارد المحلية ودعم الصناعة الوطنية، وفقا لما أعلنته وزارة الصناعة.

وتندرج هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة الوصية تحت شعار: “من الأضحية إلى المصنع… جلود أضحيتك قيمة لا تُهدر”، ضمن الجهود الرامية إلى استغلال الجلود وتحويلها إلى مادة أولية تدخل في مسارات صناعية مختلفة بدل إهدارها.

وأفادت وزارة الصناعة في بيان لها أن هذه العملية تشهد تنسيقا واسعا بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح تقنية وجمعيات، إلى جانب فرق ميدانية مخصصة لعملية الجمع، إضافة إلى مراكز الردم التقني، لضمان سير العملية بشكل منظم وفعّال عبر مختلف الولايات.

وتشارك في هذه الحملة مؤسسات اقتصادية وشركاء صناعيون، من بينهم مجمع GETEX، الذي سيساهم في عمليات التحويل والتثمين، بما يسمح بإدماج الجلود في مسارات صناعية ذات قيمة مضافة.

وترمي هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية وبيئية، أبرزها تقليل هدر الموارد، ودعم الصناعة المحلية، وتقليص فاتورة الاستيراد، إلى جانب تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يقوم على إعادة تدوير المواد وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستغلال.

كما تسعى الحملة إلى تنظيم عملية جمع الجلود عبر نقاط محددة على مستوى الولايات، مع ضمان نقلها في ظروف مناسبة نحو المراكز المختصة، بما يحافظ على جودتها ويسهّل مراحل المعالجة والتحويل لاحقا.