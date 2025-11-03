-- -- -- / -- -- --
الجزائر

من باتنة.. انطلاق أول رحلة مباشرة نحو هذه الوجهة

الشروق أونلاين
أرشيف
مطار باتنة مصطفى بن بولعيد

شهد مطار مصطفى بن بولعيد الدولي بباتنة انطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة نحو مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر الخطوط الجوية السعودية، بحضور السلطات المحلية وسفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر.

وحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل فإن هذا الخط الجديد يأتي في إطار تعزيز شبكة الربط الجوي الدولي، وتسهيل حركة المسافرين والمعتمرين من ولايات الشرق الجزائري نحو الأراضي المقدسة.

كما يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين خدمات النقل الجوي وتوفير رحلات مباشرة ومريحة تلبي احتياجات المسافرين، خصوصًا الراغبين في أداء مناسك العمرة.

مقالات ذات صلة
الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي عائلة المقدم سطيطرة محمد علي

مجلس الأمن

رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تهنئة من نظيره التركي

حركة النهضة تشدد على التعامل السيادي والندّي مع فرنسا

وزير المجاهدين الأسبق الطيب زيتوني في ذمة الله

جزائريون يعودون إلى أيام الثورة والمقاومات الشعبية

