من باتنة.. انطلاق أول رحلة مباشرة نحو هذه الوجهة

شهد مطار مصطفى بن بولعيد الدولي بباتنة انطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة نحو مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر الخطوط الجوية السعودية، بحضور السلطات المحلية وسفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر.

وحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل فإن هذا الخط الجديد يأتي في إطار تعزيز شبكة الربط الجوي الدولي، وتسهيل حركة المسافرين والمعتمرين من ولايات الشرق الجزائري نحو الأراضي المقدسة.

كما يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين خدمات النقل الجوي وتوفير رحلات مباشرة ومريحة تلبي احتياجات المسافرين، خصوصًا الراغبين في أداء مناسك العمرة.