من بطل للجزائر في ألعاب القوى إلى سائق خدمة توصيل بوهران

زكرياء يعقوب مثال الإرادة الفولاذية

يصنع، هذه الأيام، العداء السابق “زكرياء يعقوب”، الحدث بوهران، على إثر نشاطه الجديد الذي باشره مؤخرا، المتعلق بعملية توصيل الأمانات والأغراض الشخصية للمواطنين، مستعينا بدراجته الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، في مغامرة جديدة وانطلاقة مغايرة، بعد الإصابة التي لحقت به ودفعته إلى الاعتزال وتطليق مضامير السباق، وهي الفكرة التي استحسنها كثيرا المواطنون، خاصة وأن الشاب زكرياء معروف عنه الأخلاق الحميدة وسيرته الطيبة.

ولمن لا يعرق “زكرياء يعقوب”، فهو بطل الجزائر في ألعاب القوى، متحصل على عدة ميداليات في سباقات الـ 100 متر و200 متر لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن لعنة الإصابة حرمته من مواصلة الهواية المفضلة لديه، لكن مع ذلك لم يستسلم الشاب صاحب الـ33 سنة، وواصل دراسته إلى أن تحصل على شهادة ليسانس تسويق وماستر تسويق صناعي، إلى جانب تحصله على شهادة تقني سام من معهد التكوين المهني في مجال السياحة سنة 2022، وكما هو معلوم، فإن فرص العمل قليلة خاصة بالنسبة إلى شاب متخرج حديثا، والأكثر من ذلك، أنه يعاني من العجز، وهي كلها معطيات أثرت سلبا على طموحاته الكبيرة، وجعلته ينتقل إلى نشاط آخر مغاير متمثلا في مهنة توصيل الأغراض بواسطة دراجة نارية، وهي الوسيلة التي وجدها زكرياء مناسبة لتوطيد علاقته بالمجتمع وكسب لقمة العيش، خاصة وأنه يفكر في بناء عائلة، ولن يتأتى ذلك إلا بالحصول على مهنة قارة تمكنه من كسب رزقه منها، واليوم، يقضي يومياته بين الاتصالات، حيث يمكن لأي مواطن يرغب في نقل سلعة أو منتج أو دواء وما شابه ذلك الاتصال بزكرياء مقابل مبلغ بسيط، من باب تشجيع الناس على التعامل معه، وضمان لقمة يومه، وبحسب ما أكده لـ”الشروق”، فإنه سعيد جدا وراض بقدره، ويتوق إلى أن يطور شبكة زبائنه حتى ينجح في كسب مدخول معتبر يمكنه من إعالة أسرته وحفظ ماء الوجه، موجها رسالته إلى كل مواطني وهران بأن يتواصلوا معه كلما احتاجوا إليه، فهاتفه في الخدمة، شاكرا كل من شجعه على دخول هذه التجربة الفريدة، التي من خلالها يريد زكرياء توجيه رسالة إلى الجميع بأنه مواطن فعال في المجتمع، ولا يجب التحجج بالإعاقة ورفض العمل، بحسب تصريحه.