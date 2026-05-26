من كل بقاع الأرض إلى عرفات.. أجمل لوحة لضيوف الرحمن في يوم الحج الأعظم

بدأ حجاج بيت الله الحرام، مع بزوغ فجر اليوم الثلاثاء، الموافق للتاسع من ذي الحجة، التوافد إلى صعيد عرفات، مشكلين لوحة إيمانية فريدة في أعظم أيام الحج.

واكتسى المشعر الطاهر باللون الأبيض مع وصول ضيوف الرحمن بملابس الإحرام، بينما علت وجوههم مشاعر الخشوع والتضرع، في يوم يحمل مكانة عظيمة، كما تداولت مواقع إخبارية فيديوهات أظهرت لقطات جوية للحجاج من جبل الرحمة في صعيد عرفة.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى بعد يوم التروية، قبل أن تبدأ الأفواج في وقت مبكر من صباح اليوم بالتوجه إلى عرفات لآداء ركن الحج الأعظم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وشهدت أروقة عرفات وجبل الرحمة مشاهد مؤثرة للحجاج وهم يرفعون أكف الدعاء طلبا للعفو والرحمة، فيما انهمك آخرون في قراءة القرآن والتسبيح والابتهال، في أجواء إيمانية اختلطت فيها دموع الفرح بخشوع اللحظة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج، مع مواصلة الفرق الطبية والخدمية عملها على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما دعت الجهات المختصة الحجاج إلى الإكثار من شرب المياه واستخدام المظلات وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، حفاظا على سلامتهم أثناء أداء المناسك.

ويؤدي الحجاج خلال يوم عرفة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويستمعون إلى خطبة عرفة اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتوجهوا مع غروب الشمس إلى مزدلفة لاستكمال بقية مناسك الحج.

ويستمر موسم الحج 5 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة اليوم الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

ومساء أمس الإثنين أعلنت السعودية اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية (8 ذي الحجة) الذي يستعد فيه الحجاج لوقفة يوم عرفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب في مؤتمر صحفي: “نفذنا المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بطمأنينة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة، وتم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، تمهيدا لتصعيدهم غدا (اليوم الثلاثاء) إلى مشعر عرفات”.

وأضاف أن “المنظومة الصحية تواصل تنفيذ خططها التشغيلية والوقائية بأعلى درجات الجاهزية، ضمن منظومة وطنية متكاملة تمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويُسْر”.

ويظل يوم عرفة واحدا من أعظم أيام الإسلام، حيث تتجسد فيه معاني الوحدة والتسامح والتجرد، وتتجه فيه قلوب المسلمين بالدعاء والرجاء إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة.

ويُعرف هذا اليوم باسم «يوم الوقفة الكبرى»، ويقف فيه الحجاج على جبل عرفات في التاسع من ذي الحجة، استنادًا إلى قول النبي محمد، صلى الله عليه وسلم: «الحَجُّ عَرَفَةُ»، لذلك يُطلق عليه أيضًا «يوم الحج الأكبر»، ويجوز للحاج الوقوف والدعاء في أي موضع داخل حدود مشعر عرفات أو عند جبل الرحمة.

ويُعد عرفات، أو عرفة، الاسم الأشهر للمشعر الوحيد الواقع خارج حدود الحرم، وهو سهل واسع يتوسطه جبل الرحمة، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 300 متر، ويتوسطه شاخص يصل طوله إلى 7 أمتار.

ويمكن متابعة الحجاج أثناء أداء الركن الأعظم من الحج، من خلال البث المباشر المخصص لنقل شعائر يوم عرفة من المشاعر المقدسة.