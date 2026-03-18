من هم الوافدون الستّة الجدد إلى بيت “الخضر”؟

تعزّزت صفوف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، بِستّة لاعبين جدد، تأهّبا لِخوض ودّيتَي غواتيمالا والأوروغواي.

ولِمعرفة هُوِيّة الوافدين الجدد إلى بيت “الخضر”، طالعوا أبرز التفاصيل.

1- كيليان بلعزوق:

حارس مرمى جزائري مغترب ومولود بِفرنسا، عمره 19 سنة، وطوله 1.79م. يرتدي زي نادي ران الفرنسي صنف أواسط، بِعقدٍ تدوم مدته حتى صيف 2028.

في الموسم الحالي، خاض كيليان بلعزوق 15 مباراة رسمية مع أواسط نادي ران.

وسبق للحارس بلعزوق تمثيل ألوان المنتخب المحلي الجزائري في الخريف الماضي، تحت إمرة مجيد بوقرة.

2- ملفين ماستيل:

حارس مرمى جزائري مغترب بِفرنسا حيث أبصر النور، عمره 26 سنة، وطوله 1.94م.

يرتدي زي نادي لوزان سبور من القسم الأول السويسري حتى صيف 2029، وقد أعاره إلى فريق نيون من القسم الثاني لهذا البلد حتى الـ 30 من جوان المقبل.

وفي الموسم الحالي، لعب ملفين ماستيل 28 مباراة في بطولة سويسرا للقسم الثاني وكأس هذا البلد.

وقبل دعوة “محاربي الصحراء”، لم يسبق لملفين ماستيل ارتداء زيّ أي منتخب، وفي جميع الأصناف.

3- أشرف عبادة:

قلب دفاع اتحاد العاصمة منذ جانفي الماضي وإلى غاية صيف 2029، بِعمر 26 سنة.

أشرف عبادة – ابن ولاية تقرت – لعب هذا الموسم 17 مباراة على مستوى الأندية. وفي ديسمبر الماضي، شارك مع المنتخب المحلي الجزائري في كأس العرب بِقطر.

4- عادل عوشيش:

صانع ألعاب نادي شالكه من القسم الثاني الألماني، منذ فيفري الماضي وإلى غاية صيف 2027. وعمره 23 سنة.

وفي الموسم الحالي، خاض عادل عوشيش 36 مباراة رسمية (بِاحتساب الانطلاقة مع نادي أبردين الاسكتلندي)، وأمضى 3 أهداف كما وزّع 5 تمريرات حاسمة.

وسبق لِعادل عوشيش تمثيل ألوان المنتخبات الصغرى لِفرنسا، البلد حيث أبصر النور.

5- فارس غجميس:

مهاجم نادي فروسينوني من القسم الثاني الإيطالي، منذ جانفي 2024 وإلى غاية الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد. فيما يبلغ عمره 23 سنة.

وفي الموسم الحالي، خاض غجميس 31 مباراة رسمية، وسجّل 11 هدفا، كما وزّع 3 تمريرات حاسمة.

فارس غجميس المولود بِفرنسا، لم يسبق له تمثيل أي منتخب، وفي كل الأصناف.

6- أحمد النذير بن بوعلي:

مهاجم غيور المجري منذ صيف 2025 وإلى غاية نفس الفصل من عام 2027. فيما يبلغ من العمر 25 سنة.

وفي الموسم الحالي، خاض أحمد النذير بن بوعلي 33 مباراة رسمية (مجرية وأوروبية)، وسجّل 15 هدفا ووزّع 4 تمريرات حاسمة.

وسبق لِابن الشلف ارتداء زي المنتخب المحلي في عام 2022، وتموقع ثانيا في لائحة هدّافي البطولة الوطنية نسخة 2021-2022 بِزي نادي بارادو.