مهاجمان واعدان في صفوف أشبال “الخضر”

نال الدولي الجزائري محمد فالمي عصر الأحد، جائزة أحسن لاعب في مباراة المنتخب الوطني أشبال لِكرة القدم ونظيره التنزاني.

وسجّل المهاجم فالمي ثنائية في هذه المباراة، التي تندرج ضمن إطار ربع نهائي كأس أمم إفريقيا صنف أقل من 17 سنة.

وكان فالمي قد التحق متأخّرا بِصفوف أشبال “الخضر” في البطولة الإفريقية، فاكتفى بِخوض مواجهتَي السنيغال في خاتمة دور المجموعات ولقاء تنزانيا. بِسبب عدم تسريحه من قبل إدارة نادي ران الفرنسي (يلعب لِفريق أقل من 19 سنة)، التي تحجّجت بِكون المنافسة تُقام خارج إطار أجندة “الفيفا”.

وأظهر محمد فالمي (16 سنة) أنه يمتلك قدرات فنية معتبرة، تسمح له بالذهاب بعيدا في مشواره الرياضي، إذا وجد الرعاية اللازمة، والتزم بِالجدية والانضباط.

ويمكن اعتبار محمد فالمي وياسين عابد “ظاهرتَي”، المنتخب الوطني أشبال في هذه البطولة الإفريقية.

ولم يلعب ياسين عابد (16 سنة/ أصاغر نادي البارادو) مواجهة تنزانيا بِسبب عقوبة الإيقاف (إنذارَين)، وكان قد أمضى ثنائية ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات، وجلب ركلة جزاء ضد غانا في مشهد رفع الستار، أهدرها أحد زملائه.