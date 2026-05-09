مهاجم إنتر ميلان يغيّر جنسيته الرياضية ليمثل منتخبا إفريقيا في المونديال

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تغيير الجنسية الرياضية لمهاجم إنتر ميلان أنجي يوان بوني، للعب مع منتخب كوت ديفوار، في كأس العالم 2026 .

وقد مثل أنجي يوان بوني منتخب فرنسا لأقل من 21 عاماً، حيث نشأ في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر “الفيفا” القرار الرسمي بتغيير الجنسية الرياضية لبوني البالغ من العمر23 عاماً، والذي كان بحاجة كذلك إلى موافقة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ويأتي هذا القرار بعد استيفاء اللاعب، المنحدر من الضواحي الشمالية لباريس، لشروط تغيير الجنسية الرياضية وفق لوائح فيفا، استنادًا إلى أصوله العائلية المرتبطة بكوت ديفوار.

وشارك بوني في جميع مباريات إنتر ميلان العشر في دوري أبطال أوروبا، لكنه بدأ أساسياً في مباراتين فقط، ولم يسجل أي هدف، لكنه صنع ثلاثة أهداف.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة في كأس العالم إلى جانب ألمانيا والإكوادور وكوراساو.