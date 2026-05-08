مواصلة تجسيد مشاريع عصرنة العاصمة وفق المعايير الدولية

استجابة لتطلعات المواطنين وتحسين الإطار الحضري والمعيشي.. رابحي:

أكد الوزير، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، الخميس، مواصلة الجهود الرامية إلى تجسيد مشاريع تطوير وعصرنة العاصمة ضمن الآجال المحددة ووفق المعايير الدولية، بما يعزز مكانتها ضمن كبريات العواصم العالمية.

وأوضح رابحي، خلال إشرافه على الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن ولاية الجزائر تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في إطار المخططات الأربعة الخاصة بتطوير العاصمة، من خلال إشراك مختلف القطاعات المعنية قصد الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحسين الإطار الحضري والمعيشي.

وأشار إلى أن مصالح الولاية تتابع عن كثب مختلف المشاريع المبرمجة لضمان تجسيدها في الآجال المحددة وبالمعايير المعتمدة، مؤكدا أن استكمال هذه البرامج سيمنح العاصمة صورة جديدة تدعم جاذبيتها السياحية والثقافية.

وفي سياق آخر، كشف المسؤول ذاته عن تسجيل قرابة 174 ألف مترشح لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا عبر 518 مركز إجراء، مشيرا إلى اتخاذ كافة الترتيبات وتسخير الإمكانيات الضرورية لضمان السير الحسن لهذين الموعدين التربويين.

وبخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف 2026، أفاد والي العاصمة بأنه تم إطلاق برنامج متكامل بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي والمجالس البلدية، يشمل تهيئة الشواطئ وفضاءات النزهة والغابات الحضرية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمصطافين وتعزيز مكانة الجزائر العاصمة كوجهة سياحية.

كما تم إعداد برنامج تنشيطي متنوع يتضمن تظاهرات رياضية وثقافية وشبانية عبر مختلف الفضاءات العمومية والشواطئ وقاعات العروض.

وفي الإطار ذاته، ستحتضن العاصمة الطبعة الثالثة لمهرجان الجزائر العاصمة للرياضات من 18 إلى 20 جوان 2026، إلى جانب الطبعة الثالثة لسباق الركض الحضري بمشاركة تفوق 10 آلاف مشارك من داخل وخارج الوطن.

وأضاف رابحي، أن أشغال صيانة وإعادة تأهيل رياض الفتح متواصلة لتحويله إلى قطب ثقافي وترفيهي، فضلا عن تدعيم الولاية بثمانية مسابح جديدة.