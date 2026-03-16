مواقيت الإمساك والإفطار لجميع ولايات الجزائر

ليوم الثلاثاء 27 رمضان 1447ه

نشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الإثنين، مواقيت الإمساك والإفطار الخاصة بيوم الثلاثاء 27 رمضان 1447ه، لجميع ولايات الوطن.

وستتراوح مواقيت إفطار الجزائريين في اليوم السابع والعشرين من أيام الصيام، بين الساعة 18:39 في ولاية الطارف، والساعة 19:45 في تندوف.

وتسجّل أعلى مدة للصيام في الجزائر بكل من جانت بـ13 ساعة و29 دقيقة، وتمنراست بـ13 ساعة و28 دقيقة، وعين قزام بـ13 ساعة و27 دقيقة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للأهلة مساء الثلاثاء 17 فيفري، أن الخميس 19 فيفري 2026م هو أول أيام رمضان 1447ه في الجزائر.

وهو ما ذهبت إليه عدّة دول أخرى على غرار مصر وتركيا وإيران وعُمان وليبيا وتونس. في حين بدأ المسلمون الصيام يوم الأربعاء 18 فيفري في السعودية وقطر والكويت وفلسطين.