موجة حر شديدة وأمطار رعدية ورياح قوية.. الأرصاد تنبه سكان عدة ولايات

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة بأحوال الطقس، لليوم الخميس من استمرار موجة الحر، تساقط أمطار رعدية، وهبوب رياح على العديد من الولايات.

وحسب التنبيه الذي جاء على خريطة اليقظة باللون البرتقالي أي من المستوى الثاني فإن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 44 و45 ومن المتوقع أن تصل أو تتجاوز 47 في كل من البليدة، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، قالمة، خنشلة، باتنة، أم البواقي، تبسة.

تستمر صلاحية هذه النشرية من اليوم الخميس إلى غاية يوم غد الجمعة، كما ستشهد كل من ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة، وبومرداس ارتفاع في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تتراوح ما بين 39 و41 درجة وذلك طيلة نهار اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة.

كما تشمل موجة الحر ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، إذ يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة بين 40 و44 درجة مئوية، مع إمكانية وصولها محليا إلى 46 درجة، خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى غاية السبت.

وفي سياق متصل، حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من أمطار رعدية مرتقبة بولايات تبسة، خنشلة وباتنة، خلال الفترة الممتدة من الثالثة بعد الزوال إلى التاسعة ليلا، إلى جانب هبوب رياح قوية على ولايتي أدرار وعين صالح.