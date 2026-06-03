موسم الاصطياف.. تسخير 10 آلاف عون بينهم أطباء وغطاسون لتأمين الشواطئ

مع انطلاق موسم الاصطياف، أعلنت الحماية المدنية عن تسخير نحو 10 آلاف عون، بينهم أطباء وغطاسون لتأمين الشواطئ ومواجهة مختلف الحالات الطارئة.

ووفقا لما أفاد به بيان للحماية المدنية، فقد سخرت جهازا أمنيا وعملياتيا ضخما يضم 10724 فردا لتأمين حراسة الشواطئ خلال موسم الاصطياف 2026، وذلك في إطار التدابير الاستباقية الرامية لحماية وتأمين المواطنين عبر كافة الشواطئ المسموحة للسباحة في مختلف الولايات الساحلية للبلاد.

وأضاف البيان أن هذا الجهاز البشري يتوزع بدقة لضمان تغطية ميدانية شاملة وفعالة على طول الشريط الساحلي؛ حيث يضم التعداد 1009 أعوان بمختلف الرتب جرى تكليفهم بتأطير وتسيير مراكز الحراسة والمتابعة، بالإضافة إلى دمج 416 غطاسا محترفا جاهزا للتدخل في الحالات الحرجة وعمليات الإنقاذ المعقدة، و30 طبيبا لضمان تقديم الإسعافات الأولية والتدخل الطبي السريع في عين المكان.

كما تعززت هذه القوة العملياتية بتوظيف وتدريب 9015 عونا موسميا تم إعدادهم وتأهيلهم خصيصا لدعم الرقابة اليومية على الشواطئ هذا الموسم، يسندهم في مهامهم الميدانية 254 عونا مؤهلا لقيادة زوارق الإنقاذ السريعة، مما يعكس الجاهزية الرفيعة لمصالح الحماية المدنية بهدف السهر على سلامة وراحة المصطافين وتقليص حوادث الغرق إلى أدنى مستوياتها.