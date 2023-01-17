موعد جديد للحكم غربال لتشريف الصافرة الجزائرية

يقود الحكم الجزائري مصطفى غربال طاقم التحكيم العربي الذي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام بالمغرب من الفاتح إلى 11 فيفري المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة الحكام الذين يشاركون في بطولة كأس العالم للأندية، وتم اختيار طاقم حكام عربي للمشاركة في البطولة، بقيادة الجزائري مصطفى غربال ويساعده مواطنه مقران غوراري والتونسي خليل الحساني، بالإضافة إلى المغربي رضوان جيد لتقنية الفيديو.

ويعد مونديال الأندية، محطة جديدة للحكم الجزائري غربال، الذي شرف الصافرة الجزائرية في مواعيد دولية سابقة، آخرها مونديال قطر 2022 .

ويتواجد في قائمة حكام مونديال الأندية، حكمان رئيسيان من أوروبا، ويتعلق الأمر بالروماني استيفان كوفاكس والإنجليزي أنتوني تايلور.

كما ضمت القائمة الحكم الصيني نينغ ما من قارة آسيا والحكم السلفادوري إيفان بارتون من قارة أمريكا الشمالية والحكم الأوروغواياني ماتيوس ماتونتي من أمريكا الجنوبية.

ويشارك في مونديال الأندية 7 فرق بينها 3 أندية عربية، هي الوداد المغربي والهلال السعودي والأهلي المصري، بجانب ريال مدريد الإسباني وفلامينغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.