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رياضة

موقع كاميروني: إيتو زعزع المنتخب قبل مباراة الجزائر

الشروق أونلاين
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موقع كاميروني: إيتو زعزع المنتخب قبل مباراة الجزائر
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إيتو صامويل

اتّهم موقع كاميروني رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم إيتو صامويل بالتسبّب في زعزعة منتخب الأسود غير المروّضة. ساعات قليلة قبل مباراة العودة أمام الجزائر.

وجاء في مقال على موقع “كامفوت” ، إنّ صامويل إيتو “فضّل تكليف صديقه ريغوبير سونغ بتدريب المنتخب. على الرغم من أنه ليس الأفضل لتولّي تلك المهمة”.

وكشفت الصحيفة أنّ سونغ كان يتحصّل على أسوأ العلامات على الإطلاق في امتحانات التخرّج من مركز “كلارفونتان” الفرنسي لتكوين المدرّبين.

وأضافت الصحيفة تقول:”تعيين سونغ في هذا المنصب، في هذا الوقت بالذات من تاريخ المنتخب هو عار”.

كما انتقدت الصحيفة الكاميرونية قيام إيتو بنشر أحاديثه التحفيزية للاعبي المنتخب في غرف تغيير الملابس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة في هذا الشأن:”لم يتم العثور على أيّ جزء من أحاديث المدرّبين ورؤساء الاتحادات التحفيزية للاعبين منشورة على الشبكات الاجتماعية في إنجلترا أو ألمانيا أو البرازيل أو الأرجنتين أو فرنسا”.



إيتو يُغرد بعد الهزيمة أمام الجزائر: عمل اليوم يصنع انتصارات الغد!


ساعات قليلة بعد أن مُني منتخب الكاميرون بالهزيمة في عقر دياره أمام الجزائر. عبّر رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم إيتو صامويل ضمنيا في تغريدة على تويتر. عن تمسّكه بالأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الخضر في مقابلة العودة بالبليدة.


وقال إيتو صامويل في تغريدته ظهر السبت 27 مارس:”عمل اليوم يصنع انتصارات الغد”. وتابع:”استمروا في المضيّ قدما”.


وتفوّق رفاق محرز على الكاميرونيين مساء الجمعة، على ملعب جابوما في دوالا. بنتيجة 1-0، في مباراة الذهاب لحساب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات مونديال قطر 2022.




                                

                                    

                                        
                                        
                                        
                                    

                                


                                

                                    

									                                

                            


							
                    

                        

                            
                        

                    


                    

                        

                            
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