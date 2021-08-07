ميسي يختار النادي الباريسي..وهذه تفاصيل العقد

أكدت تقارير صحفية السبت، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من ضم النجم ليونيل ميسي..

وقالت شبكة “سكاي سبور” أنه من المتوقع أن يوقع ميسي عقدا مدته عامين، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني سنويا، مع خيار التمديد لعام آخر.

وأضاف نفس المصدر أن ليونيل ميسي تحدث مباشرة مع مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، وهو يقترب من الانضمام إلى النادي الفرنسي بعد مغادرة برشلونة.

وأعلن شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، السبت، عن إنتهاء مفوضات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن: “مفاوضات التعاقد مع ميسي انتهت رسميا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقا”.

وأرفق شقيق أمير قطر، تغريدته بصورة يظهر فيها ميسي بالزي الرسمي لنادي باريس سان جيرمان.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي الخميس عن عدم تجديد تعاقده مع ليونيل ميسي، حيث كان يأمل خوان لابورتا في إعلان تجديد عقد اللاعب، إلا أن قواعد الليغا الإسبانية حالت دون ذلك.