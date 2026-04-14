ميلوني تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع الكيان الصهيوني، بسبب الأوضاع الراهنة.

وقالت ميلوني على هامش فعالية في فيرونا، بحسب وكالة “أنسا” الإيطالية للأنباء: “نظرا للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل”.

وتتضمن الاتفاقية التي تحدثت عنها ميلوني وتم توقيعها عام 2003، تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، بين إيطاليا والكيان الصهيوني.

دخلت حيّز التنفيذ سنة 2005 تقريبا، وتُجدَّد تلقائيا كل 5 سنوات ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها، وفقا لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية.