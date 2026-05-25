ميناء الجزائر يستقبل شحنتين جديدتين من الأغنام المستوردة

استقبل ميناء الجزائر، اليوم الإثنين، شحنتين من الأغنام المستوردة على متن الباخرتين “Bashar One Transport” و”North “Star 1، في إطار برنامج دعم تموين السوق الوطنية بالأضاحي تحسبًا لعيد الأضحى المبارك.

وجاءت هذه العملية تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضمان وفرة أضاحي العيد وتعزيز تموين السوق الوطنية، إلى جانب تنفيذ توجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل المتعلقة بمرافقة عمليات الاستقبال وضمان السير الحسن لها.

وأوضحت مؤسسة ميناء الجزائر أن رسو الباخرتين والتكفل بالشحنتين تم في ظروف تنظيمية محكمة، وبالتنسيق مع مختلف الهيئات والمصالح المعنية، بما سمح بضمان انسيابية العمليات المرتبطة بالاستقبال والتفريغ.

وأضافت المؤسسة أنها سخّرت كامل إمكاناتها البشرية واللوجستية لضمان السير الحسن لعمليات المعالجة والاستقبال، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الموانئ لاستقبال شحنات المواشي المستوردة.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الشحنات التي يتم استقبالها عبر مختلف الموانئ الوطنية لضمان وفرة الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك.