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رياضة

مُدرّب كلّ شهرَين لِوفاق سطيف!

علي بهلولي
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مُدرّب كلّ شهرَين لِوفاق سطيف!
ح.م
المدرب عمّار السويّح (في الوسط) بعد إمضائه عقد الإشراف الفني على نادي وفاق سطيف.

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف سهرة السبت، عن تعيين مدرّب جديد لِفريقها الكروي.

جاء هذا القرار بعد استقالة المدرّب فرانك دوما، هذا التقني الفرنسي الذي أشرف على العارضة الفنية للوفاق لِمدّة 4 أشهر ونصف الشهر.

وانتدبت إدارة نادي “النّسر الأسود” التقني التونسي عمّار السويّح.

وبقي عمّار السويّح (66 سنة) بِلا عمل منذ جوان 2022، تاريخ انتهاء مهامه التدريبية مع فريق شبيبة القبائل.

وبات عمّار السويّح ثالث مدرّب للوفاق هذا الموسم، بعد عبد القادر عمراني (مطلع أوت- منتصف سبتمبر) وفرانك دوما. أو بِعبارة أخرى 3 مدربين في ظرف 6 أشهر فقط!

ويستهل المدرّب عمّار السويّح عمله مع وفاق سطيف، بِخوض مباراة خارج القواعد أمام مولودية البيّض، بعد ظهيرة الخميس المقبل. في إطار الجولة الـ 17 من عمر البطولة الوطنية.

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