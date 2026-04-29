إدارة الموقع
رياضة

مُنافس “إناث” الخضر” في تصفيات الأولمبياد

الشروق الرياضي
  • 132
  • 0
يُواجه المنتخب الوطني الجزائري إناث لِكرة القدم نظيره من جمهورية إفريقيا الوسطى، في تصفيات أولمبياد مدينة لوس أنجلس الأمريكية 2028.

جاء ذلك، الأربعاء، بعد أن سحبت “الكاف” القرعة بِمقرّها في العاصمة المصرية القاهرة.

وهكذا ستُجرى مقابلتا الدور الثاني ما بين الـ 5 والـ 13 من أكتوبر المقبل، مع تنظيم لقاء العودة بِالجزائر.

وفي حال تأهّل لاعبات الناخب الوطني فريد بن ستيتي إلى الدور الثالث، فسيُواجهن الفائز من مقابلتَي بوركينا فاسو وغينيا الإستوائية.

وتُقام التصفيات الإفريقية إناث لِكرة القدم بِصيغة خمسة محطات، وتُسفر عن تأهّل منتخبَين إلى الأولمبياد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد