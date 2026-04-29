مُنافس “إناث” الخضر” في تصفيات الأولمبياد

يُواجه المنتخب الوطني الجزائري إناث لِكرة القدم نظيره من جمهورية إفريقيا الوسطى، في تصفيات أولمبياد مدينة لوس أنجلس الأمريكية 2028.

جاء ذلك، الأربعاء، بعد أن سحبت “الكاف” القرعة بِمقرّها في العاصمة المصرية القاهرة.

وهكذا ستُجرى مقابلتا الدور الثاني ما بين الـ 5 والـ 13 من أكتوبر المقبل، مع تنظيم لقاء العودة بِالجزائر.

وفي حال تأهّل لاعبات الناخب الوطني فريد بن ستيتي إلى الدور الثالث، فسيُواجهن الفائز من مقابلتَي بوركينا فاسو وغينيا الإستوائية.

وتُقام التصفيات الإفريقية إناث لِكرة القدم بِصيغة خمسة محطات، وتُسفر عن تأهّل منتخبَين إلى الأولمبياد.