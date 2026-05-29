مُنافس الجزائر.. مدرب النمسا في مفترق الطرق

يوجد الناخب الوطني النمساوي رالف رانغنيك في مفترق الطرق، قبل أقل من أسبوعَين من انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

ويقود المدرب رانغنيك منتخب النمسا لِمواجهة الجزائر بِأمريكا في الـ 28 من جوان المقبل، ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة المونديال.

وبرمجت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي لقاءً مع رالف رانغنيك، بِالعاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء الماضي. وحينها عرضت عليه منصب مدير فني بعد نهاية المونديال.

ووقفا لِأحدث تقرير نشرته الصحيفة الإيطالية “لا غازيتا ديلو سبورت”، فإن التقني رانغنيك ردّ على المقترح إيجابا، لكنه اشترط أن تكون له يد طولى في تعيين المدرب الجديد للفريق بعد إقالة ماسيميليانو أليغري مؤخّرا. وتوظيف أعضاء طاقم العمل الذين يجلبهم معه. وإعادة صياغة فلسفة مدرسة تكوين براعم المستقبل.

ووفقا للمصدر، فإن إدارة نادي الميلان لا تزال تدرس الشروط، وستردّ على رالف رانغنيك لاحقا.

ولا يزال التقني الألماني رالف رانغنيك (67 سنة) أيضا يُدرب منتخب النمسا منذ أفريل 2021، وبِعقدٍ تنقضي مدّته بعد انتهاء المونديال في منتصف جويلية المقبل.

وبِدوره، لا يزال اتحاد الكرة النمساوي ينتظر من رانغنيك، الردّ على مقترح تمديد العقد حتى صيف 2028.