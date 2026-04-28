نادي الزمالك يستقبل سفير الجزائر بمصر

استقبل المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، السفير محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، وذلك في حضور هاني شكري، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتأتي الزيارة في إطار التنسيق بين الجانبين قبل مواجهة الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأعرب السفير الجزائري بحسب ما أكدته صحف مصرية عن سعادته بالتواجد داخل نادي الزمالك ومقابلة مسؤولي النادي، مقدمًا التهنئة لفريق كرة القدم على التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية عن جدارة واستحقاق.

وأشاد السفير بموقف نادي الزمالك عقب مواجهة شباب بلوزداد وإصداره بيانًا رسميًا، مؤكدًا أن هذا التصرف يعكس عمق العلاقات الطيبة بين مصر والجزائر.

وأكد السفير أن اللقاء مع مسؤولي الزمالك كان مثمرًا للغاية، وشهد تبادل وجهات النظر في أجواء إيجابية تعكس قوة الروابط بين الجانبين.

ومن جانبه، حرص المهندس هشام نصر على اصطحاب السفير في جولة داخل متحف النادي، للاطلاع على تاريخ وإنجازات القلعة البيضاء.

وفي ختام الزيارة، قام نائب رئيس الزمالك بتسليم درع النادي إلى السفير الجزائري، مع التقاط عدد من الصور التذكارية في أجواء ودية تعكس عمق العلاقات بين الطرفين.

محرز في حاجة إلى راحة بعد تتويجه آسيويا

رئيس "الفاف" يهنئ بن ناصر وبقرار

كيليا نمور تتوّج بميداليتين ذهبيتين جديدتين

نجوم "الخضر" مطالبون بالحذر في شهر الإصابات

الإثيوبي بيزاي ريداي يتوّج بالمرحلة التاسعة من طواف الجزائر الدولي

جمعية مغربية تتهم "المخزن" باستهداف اتحاد العاصمة خلال مباراته مع آسفي

