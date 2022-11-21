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“نازيّون” يشوّهون جدران مسجد في فرنسا.. ووزير الداخلية يردّ

الشروق أونلاين
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“نازيّون” يشوّهون جدران مسجد في فرنسا.. ووزير الداخلية يردّ
أرشيف
مسجد فلارس في فرنسا

تعرض مسجد في مقاطعة أورن بفرنسا، إلى اعتداء عنصري، تمثل في كتابة عبارات معادية للإسلام على جدرانه، ما استدعى فتح تحقيق أمني في الحادثة.

وجاء في بيان لسلطات أورن المحلية يوم الأحد، أن مجهولين قاموا بكتابة عبارات عنصرية على جدران مسجد مدينة فلارس.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد كتب الفاعلون عبارات من قبيل “فليخرج الإسلام من أوروبا”.

عبارات نازية معادية للإسلام على جدران مسجد في فرنسا

وندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بالاعتداء، وأكد في تغريدة على تويتر إطلاق تحقيق في الحادثة.

وقال دارمانان في تغريدته:”أدين هذه الاعتداءات المعادية للمسلمين، التي تنطوي على أفكار نازية، ضد مسجد فلارس ليلة 19 إلى 20 نوفمبر”.

في فرنسا.. توبيخ تلميذة في الثانوية بسبب ارتدائها “العباية”!

12 نوفمبر 2022، اشتكت تلميذة في السنة الثانوية الأولى بتولوز الفرنسية، من تعرّضها للسخرية من طرف معلّمتها، بسبب ارتدائها لـ”العباية”. بدعوى أنها لباس ديني يخالف القوانين المفروضة في البلاد.

وعادت الصحف المحلية إلى الحادثة التي وقعت شهر سبتمبر الماضي، بعد تداول مقطع فيديو نشرته التلميذة على موقع تيك توك، وهو يظهر جدالا دار بينها وبين المعلّمة التي وجّهت إليها ملاحظات حول لباسها.

وحسب ما نقلته “لوباريزيان”، فقد ذكرت التلميذة، وهي في الـ17 من العمر، أنها تعرضت للسخرية من معلّمة اللغة الإسبانية، بسبب ارتدائها “عباية” تقليدية.

وقالت محامية التلميذة في تصريح لنفس الصحيفة، إن المعلّمة وجّهت ملاحظاتها “بطريقة قاسية ومُهينة”.

من جهته، أقرّ رئيس أكاديمية تولوز بأن ارتداء “العباية” ليس محظورًا بموجب القانون الذي يمنع الرموز الدينية في المدارس. قبل أن يضيف:” ولكن يمكن اعتبارها مناقضة للعلمانية، إذا كان الطالب يرتديها بشكل منتظم، وكرمز لهويته الدينية”، على حدّ تعبيره.

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