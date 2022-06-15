ناشط سعودي يعتبر صوت أمه “عورة” ويرفض استقبال مداخلتها

رفض أحد النشطاء السعوديين على “تيك توك” استقبال مداخلة هاتفية من والدته من خلال بث مباشر بحجة أن صوت المرأة عورة.

وقامت والدة حاتم الشمري بالاتصال بالبرنامج الذي شارك فيه، لكنه قال إنه لا يريد هذه المكالمة، ثم توجه بطلب للمذيع أن يكلم الإدارة لقطع الصوت، قائلا”أمي على راسي وعيني، لكن لا أريد أن تظهر وصوت المرأة عورة”.

وحاول نجم “تيك توك” السعودي أن يستميل أمه بكلمات لتطييب خاطرها، قائلا إنه لا يريدها أن تظهر، لأنه ليس مستحبا أن يسمع صوت المرأة في الشاشة.

ورد مذيع البرنامج على الشمري بقوله إنه إذا كان يعتقد أن صوت المرأة عورة فعليه أن يصحح نظرته.

وأثار هذا المقطع حفيظة النشطاء على تويتر الذين عبروا عن استيائهم الشديد من هذا التصرف من شاب لطالما ظهر رفقة فتيات جميلات في بث مباشر على تيك توك.

ووجه أحمد الناصر كلامه لحاتم الذي قال له إن ما فعله من “مخلفات الفكر الظلامي الذي جعل منك شخصا يعتبر أن صوت والدتك “عورة”، الكارثة أن هذا الفكر مستمر حتى في الأجيال الناشئة”.

وردت ناشطة أطلقت على نفسها “معلمة فيلسوفة” على هذا السلوك بقولها: “صوت المرأة عورة لما كانوا الصحابة يذهبون لسيدة عايشة يسألونها …عورة إذا لانت بالقول أو غيرت بنبرة صوتها …أما صوتها الطبيعي عادي جدا”. مضيفة “من اللي درسنا بأيام الجامعة شيوخ وأساتذة وكنا نكلمهم ونشاركهم أصواتنا.. أستاذي في القرآن كان رجل ..وكان في وقت كان تشدد بعد”.

بينما أيّد بعض المتابعين ما قام به الشمري، حيث كتب منيف السبيعي: ” أشوف أن تصرفه طبيعي بعيدا عن كلامه عن صوت المرأة هذي حريته ويمكن مايبي يكلم والدته قدام الناس ممكن يخاف أنه يتأثر أو مايبي الرجال في البرنامج أو خلف الشاشات يسمعون صوت والدته وبعدين البرنامج فكرته مالها داعي لازم يحطون المكالمة مباشر وعلى المايك”.