ناصري يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى رئيس جيبوتي

سلم رئيس مجلس الامة عزوز ناصري، رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، إلى نظيره رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

ووفقا لما أفاد به مجلس الأمة، استُقبل ناصري، ظهر اليوم السبت 9 ماي، بالعاصمة جيبوتي، من قبل الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، حيث سلم له رسالة خطية من الرئيس تبون، كما بلغه بتهانيه بمناسبة تجديد ثقة الشعب الجيبوتي فيه، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه السامية، وللشعب الجيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

أما الرئيس الجيبوتي من جهته، فـ”ثمن عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدًا بمواقف الجزائر الداعمة لقضايا السلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، ومحمّلًا ناصري نقل تحياته الأخوية وتقديره الخاص إلى الرئيس تبون.”

اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة ناصري، بصفته ممثلًا للرئيس تبون، في مراسم التنصيب وأداء اليمين الدستورية للرئيس الجيبوتي، إثر إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة، شكل مناسبة “للتأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي وتوسيع مجالات التشاور والتنسيق بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.”