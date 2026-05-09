-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الفريق أول شنقريحة يستقبل الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية
الجزائر

ناصري يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى رئيس جيبوتي

الشروق أونلاين
  • 128
  • 0
ناصري يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى رئيس جيبوتي
مجلس الأمة (شبكات)

سلم رئيس مجلس الامة عزوز ناصري، رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، إلى نظيره رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

ووفقا لما أفاد به مجلس الأمة، استُقبل ناصري، ظهر اليوم السبت 9 ماي، بالعاصمة جيبوتي، من قبل الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، حيث سلم له رسالة خطية من الرئيس تبون، كما بلغه بتهانيه بمناسبة تجديد ثقة الشعب الجيبوتي فيه، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه السامية، وللشعب الجيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

أما الرئيس الجيبوتي من جهته، فـ”ثمن عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدًا بمواقف الجزائر الداعمة لقضايا السلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، ومحمّلًا ناصري نقل تحياته الأخوية وتقديره الخاص إلى الرئيس تبون.”

اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة ناصري، بصفته ممثلًا للرئيس تبون، في مراسم التنصيب وأداء اليمين الدستورية للرئيس الجيبوتي، إثر إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة، شكل مناسبة “للتأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي وتوسيع مجالات التشاور والتنسيق بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.”

مقالات ذات صلة
هذه شروط الانتخاب بالوكالة للجالية… و28 جوان آجل أجل للطلبات

هذه شروط الانتخاب بالوكالة للجالية… و28 جوان آجل أجل للطلبات

“ميثاق وطني” وخطة شاملة لترشيد استهلاك المياه قريبا

“ميثاق وطني” وخطة شاملة لترشيد استهلاك المياه قريبا

الرئيس تبون يصل إلى المجمع الرئاسي التركي بأنقرة

الرئيس تبون يصل إلى المجمع الرئاسي التركي بأنقرة

حادث مرور مميت بتيارت

حادث مرور مميت بتيارت

الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

ناصري يشارك في مراسم تنصيب رئيس جيبوتي

ناصري يشارك في مراسم تنصيب رئيس جيبوتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد