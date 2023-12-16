-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نبأ حزين لـ “عوّار” وغموض بِشأن خوض البطولة الإفريقية

علي بهلولي
  • 633
  • 0
نبأ حزين لـ “عوّار” وغموض بِشأن خوض البطولة الإفريقية
ح.م

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، السبت، نبأ سيّئا يجعل مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا محلّ شكّ.

وتنطلق البطولة الكروية القارّية بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

وأجرى متوسّط الميدان عوّار، السبت، فحوصات طبّية مُعمّقة، أظهرت إصابته على مستوى العضلات المُقرّبة للفخذ اليسرى.

وسوف لن يلعب عوّار فيما تبقى من أيّام السنة الحالية، تقول تقارير صحفية إيطالية مُتطابقة. التي لم تُحدّد تاريخ عودة الدولي الجزائري إلى الميادين، واكتفت فقط بِذكر سنة 2024.

وكان حسام عوّار قد سقط في فخّ الإصابة خلال إجرائه مباراة أوروبية، سهرة الخميس الماضي.

مقالات ذات صلة
هذا هو مقرّ تحضيرات مُنافسي “الخضر”

هذا هو مقرّ تحضيرات مُنافسي “الخضر”

بِكم بِيعت أقمصة ميسي لِمونديال 2022؟

بِكم بِيعت أقمصة ميسي لِمونديال 2022؟

غيلاس قناوي يتألق في البطولة المصرية ويتوج بجائزة أحسن لاعب

غيلاس قناوي يتألق في البطولة المصرية ويتوج بجائزة أحسن لاعب

بِالفيديو: هدف آخر لـ “محرز”

بِالفيديو: هدف آخر لـ “محرز”

تحديد تاريخ استفادة المولودية من هذا المركز

تحديد تاريخ استفادة المولودية من هذا المركز

“الفيفا” يعلن عن المرشحين الثلاثة لأفضل مدرب في العالم

“الفيفا” يعلن عن المرشحين الثلاثة لأفضل مدرب في العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد