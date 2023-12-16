نبأ حزين لـ “عوّار” وغموض بِشأن خوض البطولة الإفريقية

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، السبت، نبأ سيّئا يجعل مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا محلّ شكّ.

وتنطلق البطولة الكروية القارّية بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

وأجرى متوسّط الميدان عوّار، السبت، فحوصات طبّية مُعمّقة، أظهرت إصابته على مستوى العضلات المُقرّبة للفخذ اليسرى.

وسوف لن يلعب عوّار فيما تبقى من أيّام السنة الحالية، تقول تقارير صحفية إيطالية مُتطابقة. التي لم تُحدّد تاريخ عودة الدولي الجزائري إلى الميادين، واكتفت فقط بِذكر سنة 2024.

وكان حسام عوّار قد سقط في فخّ الإصابة خلال إجرائه مباراة أوروبية، سهرة الخميس الماضي.