نبأ “مشؤوم” يحوم حول سليماني عشية انطلاق البطولة الإفريقية

يحوم نبأ “مشؤوم” حول اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، عشية خوضه مع المنتخب الوطني نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد أدرج، الجمعة، المهاجم سليماني ضمن قائمة لاعبي “الخضر” المعنيين بِخوض “كان” 2022.

وتُخطّط إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي لِبيع لاعبَين في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، وهما: إسلام سليماني و موسى ديمبيلي. كما ذكرته الصحيفة المحلية “ليكيب”، الجمعة.

ويرتبط إسلام سليماني (33 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

واكتفى سليماني بِالمشاركة في 6 مقابلات فقط أساسيا، من أصل 18 مواجهة خاضها فريقه ليون في بطولة فرنسا للموسم الحالي. فضلا عن ذلك، سيغيب قنّاص “محاربي الصحراء” لِمدّة تقترب من 5 مقابلات، بِسبب خوضه نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تُجرى انطلاقا من الـ 9 من جانفي وإلى غاية الـ 6 من فيفري المقبلَين.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن إدارة نادي ليون تُريد في جانفي المقبل انتداب المهاجم الإيراني سردار آزمون المحترف بِنادي زينيت الروسي. لِكي يكون بديلا لِسليماني أو ديمبيلي.