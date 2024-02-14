نبيل نغيز مرشح بقوة ليكون مساعد المدرب القادم لـ”الخضر”

الفاف لن تمنح بلماضي أكثر من أجرة ثلاثة أشهر

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم بصدد صياغة الرد النهائي على المراسلة التي تلقاها في الأيام الأخيرة من الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، وغلق الملف نهائيا في انتظار تطورات اخرى.

وكان جمال بلماضي قد طلب الحصول على جميع مستحقاته إلى غاية نهاية عقده، الممتد إلى شهر ديسمبر 2026، وفي حال عدم تسديد مستحقاته فإنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يرد الإتحاد الجزائري لكرة القدم في الساعات القادمة على جمال بلماضي، وإخباره بأنه لن يتلقى تعويضا أكثر من ثلاثة أشهر مثل ما أكده الرئيس وليد صادي للمدرب الوطني أثناء اللقاء الذي جمعهما مباشرة بعد العودة من كوت ديفوار، في وقت يطالب فيه الناخب الوطني الحصول على 7 ملايين و280 ألف أورو، أي إلى غاية نهاية عقده، كما ستخبر الفاف بلماضي أن مهمته مع الخضر انتهت بإجراء آخر مباراة في كأس افريقيا أمام موريتانيا والتي عرفت إقصاء المنتخب من الدور الأول واحتلاله المرتبة الأخيرة في مجموعة ضمت كل من بوركينا فاسو، موريتانيا، أنغولا الذين تأهلوا إلى الدور الثاني من المنافسة الإفريقية.

وعلى صعيد آخر، علمت الشروق من مصادر مطلعة أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي يكثف اتصالاته لمن يخلف المدرب السابق جمال بلماضي، حيث تحدث مع مدرب منتخب نيجيريا الذي خسر النهائي أمام كوت ديفوار جوزيه بسييرو، والذي منحه موافقته المبدئية، إضافة إلى المدرب المخضرم كارلوس كيروش الذي يملك تجربة كبيرة عالمية، ووصل مع المنتخب المصري إلى نهائي كأس افريقيا التي لعبت بالكاميرون وانهزم أمام المنتخب السنغالي بضربات الترجيح، والبوسني فلاديمير بتروفيتش الذي أشرف على المنتخب السويسري وحقق معه نتائج ايجابية، كما درب عديد الأندية آخرها نادي بوردو الفرنسي.

ومن المنتظر أن يتم تعيين المدرب الجزائري نبيل نغيز كمساعد للمدرب الذي سيتم اختياره في الأيام القادمة.