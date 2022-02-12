نبيل نغيز مرشح لقيادة منتخب السودان

تلقى اتصالات من اتحاده المحلي

كشفت مصادر إعلامية عن اتصالات جارية بين الناخب الوطني الأسبق، نبيل نغيز والاتحاد السوداني لكرة القدم من أجل تولي تدريب المنتخب الوطني السوداني في الفترة المقبلة.

وأوضحت ذات المصادر، أن المدرب نبيل نغيز يوجد في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد السوداني وقد يشرف على العارضة الفنية للمنتخب السوداني، خلفا للمدرب الفرنسي، هوبير فيلود، الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج المخيبة في بطولة العرب للفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي بقطر، والمستوى المتواضع الذي ظهر عليه منتخب السودان الذي كان فريسة سهلة لكل منافسيه. كما تواصلت كبوات المنتخب السوداني مع الإطار الفني المحلي برهان تيه خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، حيث سجل إحدى أسوأ مشاركاته في تاريخ هذه المسابقة.

ويأمل الاتحاد السوداني الاستعانة بخبرة المدرب الجزائري، نبيل نغيز، لقيادة منتخب السودان خلال المرحلة القادمة، من أجل مساعدته على الوقوف مجددا واسترجاع السمعة الطيبة التي اكتسبها خلال السنوات الماضية بفضل مستوياته الفنية الجيدة، بتركيبة لا بأس بها تتكون أساسا من لاعبي نادي المريخ ونادي الهلال قطبا كرة القدم السودانية.

ويملك التقني الجزائري نبيل نغير كل المؤهلات الفنية وكذا الخبرة على المستوى القاري التي تؤهله لقيادة المنتخب السوداني، وهذا بعد أن تولى لفترة قصيرة تدريب المنتخب الوطني خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت إقالة المدرب الفرنسي، كريستيان غوركوف، وأيضا لاحتكاكه مع هذا الأخير بصفته كان مساعدا أول له في المنتخب الوطني الأول، أضف إلى ذلك تجاربه السابقة في تدريب العديد من الفرق المحلية في البطولة الوطنية مثل مولودية الجزائر وشبيبة الساورة، وحتى في البطولات المجاورة على غرار اتحاد طنجة ومولودية وجدة التي كانت آخر محطة له في البطولة المغربية.