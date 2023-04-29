نتائج الإحصاء العام للسكان على طاولة مجلس الوزراء بداية ماي

المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات لـ"الشروق":

أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، أن نتائج الإحصاء العام للسكان لعام 2022، ستعرض على مجلس الوزراء مع بداية ماي، ليتم بعدها الإعلان عنها لوسائل الإعلام، موضحا أن تفاصيل هذه النتائج سيكشف عنها تدريجيا، وحسب أهمية الأرقام والمجالات المتعلقة بها.

وأكد بعزيزي، في تصريح لـ”الشروق”، أن إحصاء 2022، سيكشف عن الصورة الحقيقية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الجزائري، من خلال التركيز على الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، وحركية السكان من وإلى المدن، والوضع السكاني لمناطق الظل والتجمعات السكنية الريفية، وواقع التعامل الرقمي في الجزائر.

وتشير المعطيات الأولية حسب بعض مصادر مشاركة في عملية إحصاء 2022، الذي جند له 60 ألف عون وموظف، واستعملت فيه 57 ألف لوحة إلكترونية مزودة بشرائح ذكية، إلى ارتفاع عدد سكان الجزائر إلى نحو 47 مليون نسمة، علما أن البيانات الإحصائية للديوان كانت قد أشارت سابقا، إلى أنه في 2020 تم تسجيل 992 مولود جديد و236 ألف وفاة و283 ألف زواج موثق، كما أوضح الديوان أن هذه السنة تميزت بتراجع الولادات الحية إلى أقل من مليون ولادة وذلك لأول مرة منذ 2014 مع زيادة كبيرة في عدد الوفيات.

وحسب المعطيات السابقة للديوان الوطني للإحصاء، بلغ النمو الطبيعي في 2020، 756 ألف شخص بمعدل قدره 1.71 بالمائة، حيث تواصل انخفاض هذا النمو منذ 2017 بسبب الارتفاع المحسوس في عدد الوفيات المسجلة مع تراجع عدد الولادات.

وكان الديوان الوطني للإحصاء، قد أكد أن مرحلة كورونا تسببت في تراجع عدد الزيجات، ولكن رغم هذا الظرف الوبائي إلا أن التغيرات الهيكلية للتركيبة السكانية من بين أهم عوامل انخفاض حالات الزواج الجديدة، إذ أنه منذ 2015 فالفئة السكانية للأفراد ما بين 20 سنة إلى 34 سنة تراجعت عن الزواج، وانتقل عدد المتزوجين في هذه الفئة من 10.997 مليون إلى 10.427 مليون ما بين 2015 و2020.