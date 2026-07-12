نتائج بكالوريا 2026.. المتفوقون الأوائل ونسبة النجاح الرسمية

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، عن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، كما أعلن أسماء التلاميذ الأوائل المتفوقين على المستوى الوطني.

وقال سعداوي إن نسبة النجاح في بكالوريا 2026 بلغت 56.18 بالمئة، حيث ارتفعت بـ 5 بالمائة مقارنة بنتائج الموسم الماضي، ما يعكس تحسنا ملحوظا في النتائج، حيث أرجع الفضل للموسم الدراسي المستقر، والمستوى العالي من التنظيم.

وأضاف أنه تواصل مع المتفوقين الأوائل قبل الندوة، مشددا على أن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات السابقة لا أساس له من الصحة، منبها لضرورة استقاء المعلومة من الصفحة الرسمية للوزارة.

وكشف وزير التربية الوطنية، عن أسماء أصحاب المراتب الثلاث الأولى وطنيا، حيث افتكت التلميذة قرومي بشرى هبة الله، من ثانوية بوزيرة أحمد بولاية تيارت، شعبة تقني رياضي، المرتبة الأولى، بعد حصولها على معدل 19.26 من 20.

وجاءت المرتبة الثانية من نصيب التلميذة نصر الله يقين، من ثانوية الرياضيات بالقبة في الجزائر العاصمة، بمعدل 19.21 من 20.

أما المرتبة الثالثة فعادت إلى التلميذة سعال زينب دعاء، من مؤسسة التربية والتعليم الخاصة “المصير” بالعاشور في الجزائر العاصمة، شعبة العلوم التجريبية، بعد حصولها على معدل 19.16 من 20.

وفي فئة مدارس أشبال الأمة، افتك التلميذ قدرز زياد المرتبة الأولى، بعد حصوله على معدل 18.97 من 20 في شعبة العلوم التجريبية.

بخصوص المتفوقين من فئة ذوي الهمم، عادت المرتبة الأولى في فئة التحدي البصري إلى التلميذ مروش عبد الباسط، المتمدرس بثانوية محمد بوضياف بالعفرون في ولاية البليدة، شعبة الرياضيات، بمعدل 17.57 من 20.

وفي فئة التحدي الحركي، افتكت التلميذة بكوش دعاء المرتبة الأولى، وهي المتمدرسة بولاية سطيف، شعبة العلوم التجريبية، بمعدل 17.44 من 20.

أما في فئة التحدي السمعي، فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب مترشح من ولاية باتنة، شعبة الرياضيات، بمعدل 17.05 من 20.

وبالنسبة إلى أبناء الجالية الجزائرية بالخارج، حققت التلميذة خلفة مريم، المتمدرسة بالمدرسة الدولية بفرنسا، أعلى معدل، بلغ 17.38 من 20.

تفاصيل نسب النجاح وترتيب الولايات

بلغ عدد الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، وفق تصريحات وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، 327 ألفا و29 ناجحا من المتمدرسين والأحرار.

وأوضح أن عدد الحاصلين على تقدير ممتاز، بمعدل يساوي أو يفوق 18 من 20، بلغ 1232 ناجحا، فيما بلغ عدد الحاصلين على معدل يتراوح بين 16 و18 من 20 نحو 21 ألفا و800 ناجح.

فيما يتعلق بترتيب الولايات، احتلت ولاية تيزي وزو المرتبة الأولى وطنيا بنسبة نجاح بلغت 67.15 بالمائة، محافظة بذلك على صدارة الترتيب، تليها غليزان بـ 66.97 بالمئة، الشلف بـ 66.07 ، بلعباس بنسبة 63.87، عين الدفلى 63.20، بجاية 62.93، المدية 62.56، تيارت 62.54، عين تموشنت 62.50، وأخيرا سطيف 62.47 بالمئة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن موعد الإعلان الرسمي عن نتائج امتحان بكالوريا 2026، سيكون يوم الأحد 12 جويلية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر عدة قنوات إلكترونية ورقمية لتسهيل عملية الاطلاع عليها.

والثلاثاء، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إن التسجيلات الجامعية للناجحين في شهادة البكالوريا ستنطلق ابتداء من 15 جويلية الجاري، وذلك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزراة.

يذكر أن أزيد من 876 ألف مترشح اجتازوا يوم 7 جوان الماضي، امتحان شهادة البكالوريا عبر مختلف ولايات الوطن من بينهم 588.615 متمدرسا و287.586 أحرار، وهذا على مستوى 2973 مركز إجراء، في انتظار الإعلان عن النتائج.