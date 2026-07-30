نتائج توجيه حاملي بكالوريا 2026.. بداري يكشف أبرز المستجدات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، أبرز المستجدات بشأن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، مؤكدا أن العملية جرت في ظروف جيدة بفضل الاعتماد على الرقمنة والمساعد الذكي.

وأوضح بداري، خلال ندوة صحفية، عقدت بمقر الوزارة، أن 81.7 بالمئة من المسجلين استفادو من إحدى الرغبات الثلاثة الأولى، مضيفا أنه تم توجيه 227.590 طالبا إلى شعب العلوم والتكنولوجيا، في إطار تعزيز التكوين في التخصصات ذات الأولوية.

وتابع أن 2040 طالبا تم توجيههم إلى تخصصات مهن المستقبل، على غرار الذكاء الاصطناعي، والروبوتيك، وتكنولوجيا النانو وغيرها من المجالات الحديثة التي تواكب التحولات التكنولوجية.

وأشار إلى أن 46.500 طالب استفادوا من عقود تشغيل مباشر، من خلال توجيههم إلى المدارس العليا للأساتذة، ومعاهد التكوين شبه الطبي، والمدارس العليا بسيدي عبد الله.

وفي السياق ذاته، أكد بداري أن المساعد الذكي سجل أكثر من مليون و24 ألف تفاعل، ما ساهم في إنجاح عملية التوجيه وتسهيل اختيار التخصصات بالنسبة للطلبة.

وبخصوص التسجيلات النهائية، قال بداري أنها ستنطلق ابتداء من 5 أوت وتستمر إلى غاية 10 أوت، مشيرا إلى أنها ستتم إلكترونيا بالكامل، دون حاجة الطلبة إلى التنقل نحو المؤسسات الجامعية، في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الجامعية.

وبحسب المعطيات المعلن عنها، حدد معدل الالتحاق بتخصص الطب بـ16.33، فيما بلغ معدل طب الأسنان 16.81، والصيدلة 16.03. وسجلت المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي أعلى معدل قبول هذه السنة بـ18.44، تلتها المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر العاصمة بمعدل 18.13، ثم تخصص الأمن السيبراني بـ18.10، والأنظمة المستقلة بـ18.06. كما بلغ معدل القبول بـالمدرسة العليا في علوم وتكنولوجيا الإعلام الآلي والرقمنة ببجاية 17.37، بينما حدد معدل الرياضيات بـ17.43، والنانو وتكنولوجيا النانو بـ17.69. وفيما يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس، فقد بلغ معدل الالتحاق 17.23. أما بالنسبة للمدرسة الوطنية العليا متعددة التقنيات، فقد حدد معدل القبول بـ17.63 بالجزائر العاصمة، و16.49 بوهران، و16.39 بقسنطينة.

وعقد بداري، اليوم الخميس، ندوة صحفية للإعلان عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، وإعطاء مزيد من التفاصيل حول استكمال باقي الإجراءات والتخصصات الجديدة وغيرها.

وتم فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالاطلاع على نتائج التوجيه الجامعي لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، على الساعة 11:00 صباحا.

يذكر أن الوزارة الوصية شرعت في معالجة رغبات حاملي البكالوريا الجدد بعد نهاية التسجيلات الأولية والتأكيد عليها في الفترة الممتدة من 15 إلى 22جويلية 2026.

وتم تخصيص فترة ثانية للطلبة المعنيين بـ”الاختيار صفر”، وهم الذين لم يتحصلوا على أي تخصص من بين اختياراتهم، وذلك من 31 جويلية إلى 2 أوت لإدراج رغبات جديدة، فيما ستعلن نتائج هذه المعالجة يوم 7 أوت.

كما حددت الوزارة الفترة الممتدة من 5 إلى 10 أوت لإجراء التسجيلات النهائية، التي ستتم إلكترونيا، مع الاكتفاء بتسديد حقوق التسجيل الجامعي المقدرة بـ200 دينار، حصريا بواسطة البطاقة الذهبية.

ويتضمن العرض الجامعي لسنة 2026 مسارات متعددة تشمل الليسانس، والماستر المدمج، وتكوينات مهندس دولة، إضافة إلى الطب والصيدلة وطب الأسنان والبيطرة والهندسة المعمارية، فضلا عن المدارس العليا للأساتذة التي تمنح تكوينات تمتد بين 5 و 6 سنوات بحسب الطور التعليمي المستهدف.

كما تشمل عروض التكوين مؤسسات تابعة لقطاعات وزارية أخرى، إلى جانب المؤسسات الخاصة المعتمدة والخاضعة للوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي.