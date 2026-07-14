بكالوريا 2026.. التسجيلات الأولية ومعدلات أبرز التخصصات الجامعية

تنطلق، يوم الأربعاء 15 جويلية، التسجيلات الأولية الخاصة بالناجحين في شهادة البكالوريا دورة 2026، وتستمر إلى غاية 19 جويلية، وفق الرزنامة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ودعت الوزارة جميع حاملي شهادة البكالوريا إلى إتمام عملية التسجيل الأولي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتوجيه الجامعي، من خلال الرابط: https://orientation-esi.dz، أو عبر مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق بالإعلان، مع الحرص على الاطلاع على دليل حامل البكالوريا وشروط الالتحاق بالتخصصات قبل تثبيت الرغبات.

وكشفت المعطيات الخاصة بالتوجيه الجامعي الواردة في المنشور الوزاري، معدلات القبول في عدد من التخصصات والمدارس العليا الأكثر طلبا، حيث تصدرت مدارس الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني قائمة أعلى المعدلات المطلوبة، تلتها مدارس الأنظمة المستقلة وعلم النانو، إلى جانب تخصصات علوم الصحة والمدارس العليا للأساتذة.

واعتمدت الوزارة معدلا أدنى يساوي 14 من 20 للمشاركة في ترتيب الالتحاق بتخصصات ليسانس علوم الصحة ذات التسجيل الوطني بجامعة علوم الصحة بالعاصمة، وتشمل صناعة المنتجات الصيدلانية والصحية، وأعوان الصيدلة، وصحة ونظافة الأسنان.

وتُمنح الأولوية لحاملي شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، بينما يُشترط معدل لا يقل عن 15 لحاملي شعبة تقني رياضي.

كما حُدد معدل 16 كحد أدنى للمشاركة في ترتيب الالتحاق بتخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان ذات التسجيل المحلي، مع منح الأولوية أيضًا لحاملي شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، مع التنبيه إلى أن معدلات القبول النهائية قد ترتفع بحسب المنافسة وعدد المقاعد المتوفرة.

وفيما يخص المدرسة الوطنية العليا للبيطرة، اشترطت الوزارة معدلا لا يقل عن 14.5 لحاملي شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، و15 لحاملي شعبة تقني رياضي.

وتم فتح التسجيل الوطني في معاهد البيطرة بجامعات قسنطينة 1 وباتنة 1 وتيارت ابتداء من معدل 12، إلى جانب التسجيل المحلي في 12 جامعة أخرى وفق الشروط المحددة.

وخصصت الوزارة أعلى معدلات الالتحاق للمدارس الوطنية العليا التابعة للقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله، حيث اشترطت معدلا لا يقل عن 17 للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني.

وتبدأ معدلات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للرياضيات من 16 لشعبة الرياضيات، و16.5 لشعبة العلوم التجريبية، و17 لشعبة تقني رياضي.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة المقبولين بالمدارس الوطنية العليا التابعة للقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله، والحاصلين على شهادة البكالوريا بتقدير امتياز، يلتزمون بالخدمة لمدة خمس سنوات في الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الوطنية في حال توظيفهم بعد التخرج.

كما سيتلقى جميع الطلبة المقبولين بهذه المدارس تكوينهم باللغة الإنجليزية، في إطار تعزيز استخدام هذه اللغة في التكوينات الجامعية المتخصصة، وحددت الوزارة الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى 20 سبتمبر 2026 لالتحاق الطلبة بدروس الدعم عبر منصة التعليم عن بعد.

ويتضمن العرض الجامعي لسنة 2026 مسارات متعددة تشمل الليسانس، والماستر المدمج، وتكوينات مهندس دولة، إضافة إلى الطب والصيدلة وطب الأسنان والبيطرة والهندسة المعمارية، فضلا عن المدارس العليا للأساتذة التي تمنح تكوينات تمتد بين 5 و 6 سنوات بحسب الطور التعليمي المستهدف.

كما تشمل عروض التكوين مؤسسات تابعة لقطاعات وزارية أخرى، إلى جانب المؤسسات الخاصة المعتمدة والخاضعة للوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي.

والثلاثاء الماضي، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إن التسجيلات الجامعية للناجحين في شهادة البكالوريا ستنطلق ابتداء من 15 جويلية الجاري، وذلك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزراة.

يذكر أن أزيد من 876 ألف مترشح اجتازوا يوم 7 جوان الماضي، امتحان شهادة البكالوريا عبر مختلف ولايات الوطن من بينهم 588.615 متمدرسا و287.586 أحرار، وهذا على مستوى 2973 مركز إجراء، وتم إعلان النتائج يوم 12 جويلية الجاري، حيث بلغت نسبة النجاح الرسمية 56.18 بالمئة.