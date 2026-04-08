نتنياهو يدعم قرار ترامب بشأن إيران.. ويصعّد في لبنان

أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، دعم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الضربات على إيران لأسبوعين، لكنه تمسك باستمرار الهجمات على لبنان، بينما وصف زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد، الاتفاق بأنه “كارثة سياسية على إسرائيل”.

وأفادت وسائل إعلام دولية نقلا عن مصادر عبرية مطلعة إن هناك قلقا صهيونيا من الاتفاق المتبلور بين طهران والولايات المتحدة، للاعتقاد بأن بقاء النظام يعني بقاء القدرة النووية والقدرة الباليستية اللتين تهددان حسبهم الكيان الصهيوني.

المعارضة الصهيونية: نتنياهو فشل

انتقد زعيم المعارضة الصهيونية، يائير لابيد، تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الحرب، بعد أن أصدر نتنياهو بيانا خلال الليل دعم فيه وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف لابيد الوضع بأنه “كارثة سياسية” بالنسبة للكيتن الصهيوني.

وقال زعيم المعارضة: “لم تكن إسرائيل حتى حاضرة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بجوهر أمننا القومي”.

من جانبها، نقلت القناة 12 العبرية عن مسئول في البيت الأبيض قوله إن ترامب أجرى اتصالين هاتفيين لإتمام الاتفاق قبل إعلانه قبول وقف إطلاق النار مع إيران.

وتجدر الإشارة بأن الكيان الصهيوني رغم دعمه لقرار الرئيس الأمريكي إلا أنه واصل شن غارات جوية على مناطق عدة في جنوب لبنان، صباح الأربعاء، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الغارات، استهدفت منطقتي الحنية والمنصوري، في قضاء صور، والريحان الريحان في منطقة جزين، بجنوب لبنان.