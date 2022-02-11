نجل غوركوف يعتزل ممارسة الكرة وينتقل إلى هذه الرياضة

عاد يوهان غوركوف نجل الناخب الوطني الأسبق كريستيان غوركوف إلى الميادين، لكن لِممارسة رياضة أخرى غير كرة القدم.

وكان صانع الألعاب يوهان غوركوف (35 سنة) قد فسخ عقده مع نادي ديجون الفرنسي في جانفي 2019، وبعدها اعتزل ممارسة كرة القدم.

وينشط يوهان غوركوف حاليا في نادي لارمور بلاج، المنتمي إلى الأقسام السفلى لِرياضة التنس في فرنسا. كما ذكرته الصحيفة المحلّية “لو تيليغرام” في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن. التي أضافت أن نجل الناخب الوطني الأسبق كان يعشق رياضة الكرة الصفراء منذ صغره.

وسبق لِيوهان غوركوف أن شارك مع منتخب فرنسا لِكرة القدم، في كأس العالم 2010 بِجنوب إفريقيا. كما أحرز مع نادي ميلان آسي الإيطالي كأس رابطة أبطال أوروبا، عام 2007. فضلا عن تتويجات أخرى، بينها جائزة أحسن لاعب في بطولة فرنسا عام 2009، بِألوان النادي المحلّي بوردو.

وكان نقّاد الكرة الفرنسية قد وصفوا يوهان غوركوف، عندما انتقل إلى الميلان في صيف 2006، بـ “خليفة زيدان”. لكن تعدّد الإصابات حطّم هذا اللاعب.